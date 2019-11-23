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324 günde 302 kadın öldürüldü

DHA

TÜRKİYE'de, 1 Ocak-20 Kasım tarihleri arasında 324 günde 302 kadın, erkekler tarafından öldürüldü, 532 kadına ise şiddet uygulandı.

TÜRKİYE'de, 1 Ocak-20 Kasım tarihleri arasında 324 günde 302 kadın, erkekler tarafından öldürüldü, 532 kadına ise şiddet uygulandı.
IPS İletişim Vakfı'nın çalışmaları arasında yer alan bianet, 1 Ocak-20 Kasım 2019 tarihleri arasında, aylık yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlerden yararlanarak hazırladığı raporda, Türkiye genelinde 324 günde 302 kadının erkekler tarafından öldürdüğünü, 532 kadına ise şiddet uyguladığını gözler önüne serdi. Erkek şiddeti sonucu en az 12 kadın da basına, 'sağlık durumu ağır' olarak yansıdı.
EN AZ 10'U YABANCI
Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleşen kadın cinayetleriyle ilgili hazırlanan raporda, öldürülen kadınlardan en az 10'unun Türkiye vatandaşı olmadığı kaydedildi. Yabancı ülke vatandaşlarının 1'i Azerbaycan, 2'si Suriye, 2'si Afganistan, 1'i Irak, 1'i Çin, 1'i Ukrayna, 1'i Fas, 1'inin Özbekistan asıllı olduğu belirtildi. Kadınların yüzde 64'ünün koca-eski koca, sevgili-eski sevgilisi tarafından öldürdüğü ifade edildi.
198'İ KOCA, ESKİ KOCA, SEVGİLİ VEYA ESKİ SEVGİLİ
302 kadın cinayetinde, kadınların 198'ini koca , eski koca , sevgili ve eski sevgili, 31 kadının abi, baba, oğul gibi aile üyeleri, 20 kadının komşusu ya da arkadaşı, 8 kadının da akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya konuldu. Rapora göre 19 kadını damadı-eski damadı, bir trans kadını polis, bir kadını çocuğu ile aynı okula giden veli, bir kadını ise patronu öldürdü.
23 kadını öldüren erkeklerin yakınlık durumunun ise basına yansımadığı belirtildi.
149 KADIN SİLAHLA, 74'Ü BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ
Kadınların yüzde 49'nun ateşli silahlarla öldürüldüğü belirtilen raporda, "Erkekler, 149 kadını ateşli silahlarla, 74 kadını bıçakla, 25 kadını boğarak, 20 kadını döverek, 4 kadını yakarak, 1 kadını asitli su dökerek öldürdü. Erkekler, en az 2 kadının kafasını taşla ezdi, 1 kadına da araçla çarparak, 2 kadını da balkondan atarak öldürdü. Erkeklerin 24 kadını öldürme şekli basına yansımadı" denildi.
AYLARA GÖRE CİNAYETLER
Raporda, aylara göre kadın cinayetleri detaylı olarak ele alındı. Buna göre örneğin, Ocak 2019'da 4 kadının ölümü şüpheli görülürken, 3 kadını öldüren faillerin belirlenemediği ve erkeklerin 4 kadın ve 1 çocuğu da öldürmeye teşebbüs ettiği vurgulandı. Ocak ayında 23, şubatta 23, martta 22, nisanda 31, mayısta 27, haziranda 34, temmuzda 22, ağustosta 40, eylülde 37, ekimde 23, 1-20 Kasım arasında ise en az 20 kadının öldürüldüğü kaydedildi.
532 KADINA ŞİDDET
En son 1-20 Kasım arasındaki en az 10 kadının ölümünün basına 'şüpheli' olarak yansıdığına dikkat çekilerek, 1 Ocak-20 Kasım 2019 arasındaki 324 günde en az 532 kadına da şiddet uygulandığı ifade edildi. Erkeklerin şiddet uyguladığı kadınların en az 12'sinin sağlık durumunun basına 'ağır' olarak yansıdığı belirtilerek, "285 kadına eski sevgilisi, kocası, sevgilisi şiddet uyguladı. 45 kadına akrabaları, 15 kadına komşusu, 17 kadına işveren ve arkadaşları şiddet uyguladı. En az 42 kadına şiddet uygulayan erkeğin yakınlık durumu 'tanımadığı', 43'ü de 'tanıdığı' şeklinde yansıdı. 85 kadına şiddet uygulayan kişinin yakınlık durumu basına yansımadı" denildi.

ANTALYA

23 Kasım 2019 Cumartesi

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