Ünlü piyanist İdil Biret, Antalya’da sahne aldı

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, Türkiye’nin dünyaca ünlü piyanisti İdil Biret’i ağırladı. Aynı zamanda konserde usta sanatçıya sahnede doğum günü sürprizi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kültürsanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali sahnesinde, birbirinden ünlü sanatçılar ağırlanmaya devam ediyor. Müzik şöleni, Barbaros Büyükakkan ve Selim Bölükbaşı’nın ardından dünyaca ünlü piyanist İdil Biret ile devam etti.

Antalya Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşan İdil Biret’in konserine çok sayıda sanatsever katıldı. Biret, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile beraber sahne aldı.

Bu yıl 70. sanat yılını kutlayan efsane piyanist, konserinde F. Liszt’in 1. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi.

Doğum günü sürprizi

Sahne öncesi doğum günü dolayısıyla usta piyaniste pastayla sürpriz yapan orkestra ve festival ekibi, sahnede de Biret’in doğum gününü kutlamayı unutmadı. Festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer teşekkür plaketi vermek üzere sahneye çıktığında, “İdil Hanım’a bir de sürprizimiz var. Kendisinin doğum gününü burada hep birlikte kutlamak istiyoruz. Bizim için bu özel ana tanık olmak büyük mutluluk” dedi.

Usta piyanist, gecenin sonunda sevenleri için cd ve kitaplarını imzaladı.

ANTALYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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