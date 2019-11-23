Otomobilin çarptığı kadın öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Coşar (50), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında D-400 karayolu Karaöz mevkiinde meydana geldi. Manavgat'tan Alanya'ya giden Tevfik Anlar'ın kullandığı 07 LJ 022 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Cemile Coşar'a çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olduğu tespit edilen Cemile Coşar, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Coşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cemile Coşar'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



ANTALYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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