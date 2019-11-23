'Cep Herkülü'nün yönetmeni Feyzioğlu: En çok Hayat'ın saçıyla uğraştık

NAİM Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun özel gösterimi için film kadrosu Antalya'ya geldi. Yönetmen Özer Feyzioğlu, Naim'i canlandıran Hayat Van Eck'in film süresince kıvırcık saçlarını düzleştirmek için çok zaman harcadıklarını söyledi.

Türk ve dünya spor tarihine damga vuran halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' vizyona girdi. Naim Süleymanoğlu'nu, Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmde, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı filmin yapımcılığını ise Mustafa Uslu üstlendi.

2017 yılında hayatını kaybeden Süleymanoğlu'nun başarılarla ve zorluklarla dolu yaşam hikayesinin anlatıldığı filmin Antalya galası öncesinde oyuncular Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere filmi ve Naim Süleymanoğlu'nun nasıl bir hayat sürdüğünü anlatan oyuncular ve yönetmen Özer Feyzioğlu, filmin çok eğlenceli ancak bir o kadar da hüzünlü olduğunu ifade etti.

ANTALYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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