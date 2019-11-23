Elektrik akımına kapılan işçi, öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde elektrik direği dikim çalışmaları sırasında akıma kapılan işçi Ümit Süngur (26) yaşamını yitirdi.

Serik'e bağlı Zırlankaya Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, elektrik direği dikim işini yapan taşeron firma çalışanı Ümit Süngur, akıma kapıldı. Ağır yaralanan Süngur'u görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Süngur, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ümit Süngur, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ümit Süngur'un cesedi Cumhuriyet Savcısı'nca yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Elektrik direği dikim çalışmaları sırasında akımın kesildiği, direğe hat çekilmesinin ardından akımın açıldığı ve Süngur'un da tekrar direğe çıktığı bu sırada akıma kapıldığı belirlendi.



ANTALYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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