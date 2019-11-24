Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mesut Yılmaz (35), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Belkıs Mahallesi Aspendos kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonundaki işine gitmek için evden çıkan Mesut Yılmaz yönetimindeki motosiklet, Mahmut K. yönetimindeki 07 YGS 07 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten savrularak düşen Mesut Yılmaz, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Mesut Yılmaz, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası Mesut Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü Mahmut K. ise polis tarafından gözaltına alındı.



ANTALYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

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