Rus turistin karaciğeri, iki Türk'e can oldu

ANTALYA'da tatil yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Rus turist E.P.'nin bağışlanan karaciğeri, iki Türk hastayı 'karaciğer kardeşi' yaptı. Rus turistin ikiye bölünen 2 kilo 200 gramlık karaciğeri, Kenan Akmansoy (47) ile Menşure Ergün'ü (64) hayata bağladı. Her iki hasta ve aileleri Rus aileye minnettar olduklarını söyledi.

Antalya'da tatil yapan Rus turist E.P.'nin, geçen ay beyin kanaması sonucu götürüldüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, E.P.'nin kalp, karaciğer, korne ve böbreklerini bağışladı. E.P.'nin korneaları ve kalbi zarar gördüğü için kullanılamazken, bir böbreği Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde diğer böbreği ise Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hastaya nakledildi.

Rus turistin karaciğerinin normal bir insan karaciğerinin iki katı büyüklükte olduğunu fark eden doktorlar, bölerek iki hastaya nakletmeye karar verdi. Rus turistin karaciğeri, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu tarafından, Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Listesi'nde organ bekleyen turizmci Kenan Akmansoy ve 5 çocuk annesi Menşure Ergün'e nakledildi.

'ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan Kenan Akmansoy, Rus bağışçı ve doktoru sayesinde hastalıktan kurtulduğunu, ölümden döndüğünü belirterek, "Bundan sonra bize düşen nakledilen organımıza çok iyi bakmak" dedi. Organ bağışında bulunan Rus aileye minnettar olduğunu belirten Akmansoy, "Bize bu organ bağışıyla yaşama şansı tanıyan aileye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

'BUNDAN SONRA MUTLAKA GÖRÜŞECEĞİZ'

Kenan Akmansoy'un eşi Aylin Akmansoy da yaşadıkları zorlu sürecin artık geride kaldığını bealirterek, organ bağışının önemine dikkati çekti. Rus turistin organları bağışlanmamış olsaydı hem eşinin hem de diğer hastanın şu an belki hayatta olmayacağını söyleyen Aylin Akmansoy, "Çok şükür biz şanslıydık. Organ çıktı ve hastalarımız hayata yeniden tutundu. Organlarımız toprağın altında çürümektense bir hastaya can olsun" dedi. Eşiyle aynı karaciğeri paylaşan hasta ve ailesiyle ameliyattan 20 gün sonra tanıştıklarını da sözlerine ekleyen Aylin Akmansoy, "Bundan sonra tabii ki mutlaka görüşeceğiz. Artık karaciğer kardeşi oldular" dedi.

'RUS TURİSTE HEP YASİN OKUYACAĞIM'

Ankara'da oturan 5 çocuk annesi Menşure Ergün ise önce Allah'a şükrettiğini söyledi. Aynı karaciğeri paylaştığı Kenan Akmansoy ile hep görüşeceklerini belirten Ergün, "Rus turistin karaciğerini bağışlayan ailesine minnettarım. Ölene kadar onun için dua edeceğim" dedi. Gözleri dolan Ergün, "Ona hep Yasin okuyacağım" dedi.

'İRTİBATIMIZI KAYBETMEK İSTEMEYİZ'

Menşure Ergün'ün kızı Ayşe Yaylı ise annesiyle aynı karaciğeri paylaşan Kenan Akmansoy ve ailesiyle irtibatı kaybetmek istemediklerini söyledi. Yaylı, "Bir karaciğeri iki hastanın paylaşması çok büyük mutluluk. Rus turiste Rabbim rahmet eylesin. O olmasaydı belki annem şu anda hayatta değildi. Annemin hastalık nedeniyle çok kanaması oluyordu. Kan kusuyordu. Herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

HER İKİ HASTANIN NAKİL AMELİYATI AYNI GÜN YAPILDI

Her iki hastanın karaciğer nakli ameliyatını aynı gün gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Kenan Akmansoy'u karaciğer yetmezliği nedeniyle 1 yıldır takip ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Kenan Akmansoy iki kez kanama geçirdi. Hastalığı ilerlemiş durumdaydı. Nakil olması gerekiyordu. Hazırlıklarını yaparak kadavra listesine aldık" dedi.

Menşure Ergün'ün ise Ankara'da takip altında bir hasta olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Menşure hanım nakilden bir hafta önce bize başvurmuştu. 4 çocuğu da annelerine karaciğerlerinden bir parça vermek istedi, ama hiçbiri nakil için uygun bulunmadı. Nakilden bir hafta önce kendisini de kadavra listesine almıştık. Menşure hanım şanslı bir hasta. Kısa sürede organ bulundu" dedi.

NORMAL BİR İNSANIN KARACİĞERİNİN İKİ KATIYDI

Beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Rus turistin karaciğerinin iki hastaya yaşam verdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Aliosmanoğlu, şunları söyledi:

"Aynı yaşlardaki normal bir insanın karaciğeri genellikle 1100 ile 1300 gram ağırlığındadır. Ama donör olan Rus turistin karaciğeri 2 kilo 200 gramdı. Büyük bir karaciğeri olduğunu görünce ikiye bölmeye karar verdik. Bu sık yapılan bir ameliyat değildir. Donörün genç ve karaciğerinin tamamen normal olması gerekir. Tabi ikiye bölünen bu karaciğerin, hastaların ağırlıklarına da uygun olması gerekiyor. Listemizdeki iki uygun hastaya aynı günde nakletmiş olduk. Her iki hastamızın da sağlık durumu iyi."



