Kaş’taki Futbol Turnuvası tamamlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 11’incisi Mertcan Güçlü anısına düzenlenen Kalkan Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Finalde Muallim Tayfa’yı 62 yenen Fakir Gençlik, şampiyon oldu.

Kaş Belediyesince düzenlenen geleneksel turnuva, 24 takımın katılımıyla Kalkan Halı Sahası’nda gerçekleştirildi.

Bir ay süren turnuvanın finalinde, Fakir Gençlik ile Muallim Tayfa karşılaştı. Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, meclis üyesi Mazen Arıcan ve Hüseyin Sertçelik’in de takip ettiği final maçında Fakir Gençlik, Muallim Tayfa’yı 62 mağlup ederek şampiyon oldu. Belenli ise İtimat’ı 65 yenerek, üçüncülüğü elde etti.

Maçlar sonunda, turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, şampiyon takımı kutladı.

ANTALYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

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