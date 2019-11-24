Minikler Oyuncak Müzesi’ne akın etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi 1. Dönem Ara Tatil ’de minik ziyaretçilerin akınına uğradı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Oyuncak Müzesi ara tatilde çocukların buluşma adresi oldu. Çocuklar binlerce oyuncağın ve hayal kahramanın olduğu müzede ile masalsı bir yolculuğa çıktı. Kaleiçi Yat Limanı içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesinde çocuklar, başta çizgi film karakterleri olmak üzere geçmişten günümüze gelen birçok oyuncağı yakından inceleme fırsatı buldu. Aileleri eşliğinde müzeyi gezen minikler sevimli hayal kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi ve oyuncaklar hakkında bilgi aldı. Müzeyi Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen aileler de ziyaret etti.

Yaklaşık 3 bin antika oyuncağın sergilendiği müze masalsı bir dünya ile sadece çocuklar değil yetişkinlerin de ilgisini çekiyor. Müzede 1860’lı yıllardan 1980’li yıllara kadar birçok yerli ve yabancı üretim oyuncaklar sergileniyor.

ANTALYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

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