26 yıllık vicdan azabı sonrası gelen itiraf: 8 günlük Fatoş bebek poşete konulup, boğuldu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 26 yıl önce henüz 8 günlükken ölen 'Fatoş' bebeğin, öldürüldüğü öne sürüldü. Jandarmaya başvuran Fatoş bebeğin halası A.A., bebeğin, annesi ve o dönem kaçarak evlendiği ağabeyi A.Ş. tarafından önce zehirlenmek istendiğini, ardından poşetle boğulduğunu öne sürdü.

Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde yaşandığı öne sürülen olay, iddiaya göre şöyle gelişti:

A.Ş. ve Z.G., 1992 yılında kaçarak evlendi. Nikahtan yaklaşık 6 ay sonra Z.G., 7 Şubat 1993 tarihinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 'Fatoş' adı verilen kız bebek, 8 gün sonra yaşamını yitirdi. O dönem ölümü normal olarak görülen bebek, toprağa verildi.

POŞETE KOYUP, AĞZINI BAĞLADIĞI İDDİASI

Vicdan azabına dayanamadığını belirterek, olaydan 26 yıl sonra jandarmaya başvuran A.Ş.'nin kız kardeşi A.A., bebeğin, öldürüldüğünü öne sürdü. Jandarmaya ifade veren A.A., evlendikten 6 ay sonra bebeğin dünyaya gelmesini kabullenemeyen ağabeyi A.Ş.'nin bebekten kurtulmanın yolunu aradığını anlattı. A.A., A.Ş. ve Z.G.'nin bebeğin yanına önce sera zehri koyduğunu ve koklayarak ölmesini beklediklerini, ancak bebeğin yaşadığını anlattı. A.A., bunun üzerine A.Ş. ve Z.G.'nin bebeği bir çöp poşetine koyup, ağzını bağladığını, bebeğin nefessiz kalıp, boğulduğunu ileri sürdü. Daha sonra bebeğin normal ölmüş gibi defnedildiğini kaydeden A.A., A.Ş. ve bebeğin annesi Z.G.'nin birkaç ay sonra anne, baba ve diğer kardeşleriyle kendisine bebekten nasıl kurtulduklarını anlattığını söyledi.

JANDARMA İFADELERİNİ ALDI

A.A.'nın ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2004 yılında ayrılan ve halen ilçede yaşamayı sürdüren A.Ş. ve Z.G.'nin ifadelerine başvurdu. Anne Z.G., cinayeti A.Ş. ile birlikte işlediklerini itiraf etti. A.Ş. ise iddiayı kabul etmeyerek, bebeğin normal şekilde öldüğünü öne sürdü. Z.G.'nin ifadeleri üzerine ilişkiye girdiğini iddia ettiği ve bebeğin babası olduğu öne sürdüğü M.G.'nin (86) de ifadesi alındı. M.G. bebeğin babası olduğu iddialarını reddetti. Jandarmada ifadeleri alınan A.Ş., Z.G. ve M.G. serbest bırakılırken, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

'ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ, BİZE ANLATTI'

ANTALYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:37

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AKŞAM 17:50

YATSI 19:09

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