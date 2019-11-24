Piyano Festivalinde flamenko rüzgarı

Antalya Uluslararası Piyano Festivali, sahnesinde yine dünyaca ünlü bir yıldızı ağırladı. Piyano flamenko denilince dünyanın akla gelen ilk isimlerinden olan ve Türkiye’deki ilk konserini veren Diego Valdivia, Antalyalı müzikseverlere müzik ve dansın muhteşem uyumla harmanlandığı unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivalinde, flamenko denilince, dünyanın akla gelen ilk isimlerinden olan Diego Valdivia’yı Antalyalı müzikseverlerle buluştu. Türkiye’de ilk konserini veren dünyaca ünlü İspanyol piyanist, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katıldığı gecede unutulmaz bir konsere imza attı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserine seyircileri “İyi akşamlar Antalya, teşekkürler” cümleleriyle Türkçe selamlayarak başlayan Valdivia, konser boyunca sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Dinleyenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşatan İspanyol piyaniste sahnede 6 flamenko dansçısı eşlik etti. Dansçıların gece boyunca yaptığı şovlar izleyenlerden tam not aldı.

Renkli anlara sahne olan konserin sonunda tüm ekibine teşekkür eden Diego Valdivia, yine Türkçe söylediği “Seni seviyorum Antalya, kalpten” cümleleriyle dakikalarca ayakta alkışlandı. Seyircilerin alkış yağmuruna kayıtsız kalamayan ve dansçılarıyla tekrar sahneye çıkan Valdivia ve dans grubuna, seyirciler de alkışlarıyla ritim tutarak gecenin eğlenceli anlarından birine imza attılar. Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Diego Valdivia’ya çiçek ve teşekkür plaketi verdi.

ANTALYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

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