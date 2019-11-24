İlgili babalardan su altında " Sevgimde Şiddete Yer Yok" pankartı

Antalya İlgili Babalar Platformu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Konyaaltı sahilinde dalarak "Sevgimde Şiddete Yer Yok" yazılı pankart açtı.

Antalya İlgili Babalar Platformu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu konuyla ilgili farkındalığı artırmak için Konyaaltı sahilinde dalarak Sevgimde Şiddete Yer Yok sloganı yazılı pankart açtı.

AÇEV (Anne Çocuk Vakfı) Baba Destek Programına katılan babaların mahallede, kahvede, sokakta, işyerinde ilgili babalık savunuculuğu ve aile içi şiddetin azaltılması üzerine oluşturdukları Antalya İlgili Babalar Platformu Antalya yerelinde çeşitli etkinliklerle bu amaçlarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

ANTALYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

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