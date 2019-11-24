Antalya'da otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir eden Ahmet Ateş’in kullandığı 07 HFS 53 plakalı otomobil, AksekiMurtiçi Mahallesi'ni geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobil yaklaşık 7060 metre yükseklikten yuvarlanırken, emniyet kemeri takılı olmadığı için otomobilden dışarı fırlayan sürücü Ahmet Ateş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

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