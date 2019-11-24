Otomotivde öğretmenlere özel indirim

Öğretmenler Günü nedeniyle uygulanan meslek indirimleri kampanyası çerçevesinde Hyundai Cangarlar Otomotiv, plazaya gelen öğretmenlere avantajlı teklifler sundu

Otomobil sahibi olmak isteyen öğretmenler , plazada özel indirimlerle karşılandı. Meslek indirimleri kapsamında Kona modellerinde yüzde 2’lik bir avantaj sunan Otomotiv firması, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ise özel avantajları da indirim kampanyasına dahil etti. Genel Müdür Hakan İbaç, öğretmenlerin yaşam boyunca mesleklerine devam edecek olan değerli bir yere sahip olduklarını vurgulayarak, yapılan indirimlerin yanı sıra bayi olarak özel avantajlar sunduklarını da dile getirdi. İbaç, “Bizi yaşama hazırlayan öğretmenlerimize ne kadar yardımcı olsak azdır. Onlar için elimizden gelen tüm kolaylıkları sunmaya çalışıyoruz” dedi.

ANTALYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

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