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Ersan Parlatan: “Savaşarak 3 puanı sahiplendik”

İHA

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 10'lık skorla mağlup eden Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Partalan, "Adeta savaşarak bu 3 puanı sahiplenmesi bizi ayrı bir şekilde mutlu etti" dedi.

Ersan Parlatan: “Savaşarak 3 puanı sahiplendik”

Süper Lig’in 12. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 10’lık skorla mağlup eden Göztepe’de Teknik Sorumlu Ersan Partalan, “Adeta savaşarak bu 3 puanı sahiplenmesi bizi ayrı bir şekilde mutlu etti” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, zor bir maçın olduğunu söyledi. Parlatan, “Öncelikle çok sevinçliyiz buradan 3 puan aldığımız için. Maçın genel anlamına bakılınca, bence ortada bir maçtı. İki takım da pozitif futbol oynamayı düşünen iki denk rakip bugün sahada olunca, çok çetin bir mücadele geçti. Belki pozisyon açısından çok pozisyonlar olmasa da bize göre futbol anlamında yine kaliteli bir maçtı. Tabii ki buradan 3 puan almamız bizim hedeflediğimiz bir şeydi, biz buraya 1 puan almak için gelmedik, 3 puan almak için geldik. Sonuç itibariyle 10 ile 3 puan almak bizi çok mutlu etti. Takımın özverisi bilhassa son 20 dakika, golden sonra bütün toplara hamle yapma şansı bulması, adeta savaşarak bu 3 puanı sahiplenmesi bizi ayrı bir şekilde mutlu etti. Zaman zaman futbolumuzu yansıtabiliyoruz, bizim felsefemizi yansıtabiliyoruz, bu da bizi çok sevindiriyor, bunu çoğaltmak istiyoruz. Sonuç itibari ile bunu yapacağımıza inanıyoruz, umarım iyi günler güzel günler bizi bekliyor” dedi.

ANTALYA

24 Kasım 2019 Pazar

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