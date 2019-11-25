Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü

DHA

ANTALYA'da, servisçilik yapan Ali Laçin (41), bir eğlence merkezinin önünde telefonla konuştuğu sırada aralarında husumet bulunan Burak E. tarafından tabancayla başında vurularak öldürüldü.

ANTALYA'da, servisçilik yapan Ali Laçin (41), bir eğlence merkezinin önünde telefonla konuştuğu sırada aralarında husumet bulunan Burak E. tarafından tabancayla başında vurularak öldürüldü.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çığlı mevkiinde meydana geldi. Ali Laçin, babasına ait 07 CPD 85 plakalı otomobille, daha önce personel servisçiliğini yaptığı eğlence merkezine geldi. Burada bir süre vakit geçiren Laçin, telefonunun çalması üzerine konuşmak için dışarı çıktı. Bu sırada eğlence merkezine 07 DDY 55 plakalı otomobille gelen Burak S., telefonla konuşan Ali Laçin'in başına tabancayla bir el ateş etti. Burak S. daha sonra araçta bekleyen arkadaşı Mustafa E. ile olay yerinden kaçtı.
Silah sesi üzerine eğlence merkezinden çıkanlar, Ali Laçin'i yerde kanlar içinde yatarken gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ali Laçin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin incelemesinden sonra Laçin'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayı haber alarak gelen Laçin'in yakınları gözyaşı döktü.
Polis, Burak S. ve Mustafa E.'yi bir süre sonra olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzakta kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden Burak S. ve Ali Laçin arasında daha önceden husumet bulunduğu kaydedildi.

ANTALYA

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dudak içinden tiroid ameliyatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Dudak içinden tiroid ameliyatı gerçekleştirildi
Ekolojik Kreş'te öğrenciler çiftlik hayatını öğreniyor
YEREL HABERLER Ekolojik Kreş'te öğrenciler çiftlik hayatını ...
Kemer'de 40 farklı bisiklet rotası
YEREL HABERLER Kemer'de 40 farklı bisiklet rotası
Antalya’da eğlence mekanında cinayet
YEREL HABERLER Antalya’da eğlence mekanında cinayet
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından
Erol Bulut: “Topu fileyle buluşturamıyoruz”
YEREL HABERLER Erol Bulut: “Topu fileyle buluşturamıyoruz”
Ersan Parlatan: “Savaşarak 3 puanı sahiplendik”
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: “Savaşarak 3 puanı sahiplendik”
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 0-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 0-1
Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Maç öncesi öğretmenlere çiçek
YEREL HABERLER Maç öncesi öğretmenlere çiçek
Kadınlar şiddete karşı yürüdü
YEREL HABERLER Kadınlar şiddete karşı yürüdü
Serik Belediyespor - Ci Group Bucaspor: 3-1
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Ci Group Bucaspor: 3-1
Otomotivde öğretmenlere özel indirim
YEREL HABERLER Otomotivde öğretmenlere özel indirim
Başkan Tütüncü’den öğretmenlere şiir
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü’den öğretmenlere şiir
Meteorolojiden Antalya için sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarısı Salı günü için metrekareye 100 kilogram ve üzeri yağış uyarısı Antalya Valiliği de sosyal medya hesabından uyardı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Antalya için sağanak yağış ve şiddetli ...
Otomobil uçurumdan yuvarlandı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Otomobil uçurumdan yuvarlandı, sürücü öldü
4 il için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER 4 il için fırtına uyarısı
4 gündür kızından haber alamayan çaresiz annenin acı feryadı 19 yaşındaki genç kız “Kuzum hakkını helal et. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak” mesajını atarak ortadan kayboldu Anne Meral Ünal: “Kızım, Asena’m, kara gözlü kuzum. Sen bana hiç kıyamazsın kızım” “Evimizi yaktın gittin çocuğum. Kulun kurbanın olayım çık gel evimize”
YEREL HABERLER 4 gündür kızından haber alamayan çaresiz annenin acı ...
Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Öğrencisinin anı defterini 28 yıl sakladı
YEREL HABERLER Öğrencisinin anı defterini 28 yıl sakladı
TÜROFED Başkanı Ayık: "Turizm yasası yeniden yazılmalı ve sektörün önü açılmalı" TÜROFED Başkanı Osman Ayık: "Antalya’ya her gün 300 noktadan uçak geliyor. Bu avantajımızı iyi korumalıyız" "2023'te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelire ulaşabiliriz" "Tanıtım Ajansına toplanacak para yerinde kullanılmalı" "Diğer ülkelerde 850 dolar olan kişi başı harcama da Türkiye'de 600 doların üzerine çıktı"
YEREL HABERLER TÜROFED Başkanı Ayık: "Turizm yasası yeniden ...
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev alev yandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X