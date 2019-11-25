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Ekolojik Kreş'te öğrenciler çiftlik hayatını öğreniyor

DHA

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yer alan 'Ekolojik Kreş'teki çocuklar, çiftlik hayatını çeşitli uygulamalarla öğreniyor. Toprağa dokunup hayvan besleyen çocuklar, kendilerini daha özgüvende hissederek çevreye duyarlı bireyler olarak hayata adım atıyor.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yer alan 'Ekolojik Kreş'teki çocuklar, çiftlik hayatını çeşitli uygulamalarla öğreniyor. Toprağa dokunup hayvan besleyen çocuklar, kendilerini daha özgüvende hissederek çevreye duyarlı bireyler olarak hayata adım atıyor.
Antalya'nın ilk ekolojik kreşi, 2017 yılında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde 3600 metrekare alan üzerine açıldı. 3-5 yaş arası çocukların eğitim gördüğü kreşte, çocuklar oyun oynuyor, müzik dinliyor, enstrüman çalıyor, boyama yapıyor ve hobi bahçeleri sayesinde çeşitli uygulamalar yapıyor. Küçük yaşlarda toprağa dokunan çocuklar fide dikmeyi, hasat yapmayı ve topladıkları ürünlerle yemek yapmayı öğreniyor. Organik tarımla iç içe olan çocuklar, bu sayede fast-food ürünlerden uzak duruyor. Kreşin bahçesinde bulunan mini hayvanat bahçesi sayesinde ise hayvan beslemeyi, korkmadan bir hayvana yaklaşmayı öğreniyor. Ekolojik Kreş'e davam eden çocuklar, kendinden emin, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hayata adım atıyor. 120 öğrenci kapasiteli kreş, Türkiye'de örnek teşkil eden projeler arasında yer alıyor. Erasmus+Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan 'Eco Farm Kindergartens-Ekolojik Çiftlik Kreşleri' projesi, kategorisinde Avrupa Birliği'nden hibe almaya hak kazanan 10 projeden biri özelliğini de taşıyor.
AB PROJELERİNDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Avrupa seyahati sırasında ormanlık alanda yer alan kreşten etkilenerek 'Ekolojik Kreş' projesini 2017 yılında hayata geçirdiğini anlattı. Ekolojik kreşte çocukların doğayla iç içe büyüdüklerini anlatan Genç, "Enerjisini kendisinin ürettiği, hobi bahçeleri, seraların ve mini hayvanat bahçesinin olduğu bir alan yarattık. Çocuklar, bahçede diktikleri sebzelerin hasadını yapıp, yemek yapıyor. Doğal besledikleri organik ürünleri yiyor. Çocuklar hayvan sevgisini ve doğa sevgisini öğreniyor. Doğal ortamda kendi emekleriyle ürün elde ediyorlar. Avrupa Birliği projesi kapsamında 17 ülkede Türkiye'yi temsil ediyoruz. Yurt dışındaki eğitim partnerlerimiz geliyor, bizim öğretmelerimiz gidiyor ve bu sayede ortak bir eğitim programı uyguluyoruz. Kreşimiz ödülden ödüle koşuyor. Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından en iyi üst yapı birinciliğini aldık. Ekolojik kreş için yüzlerce başvuru oluyor. Kapasitemiz belli olduğu için alamıyoruz" diye konuştu.
'ÇOCUKLAR DOĞADA DAHA ÖZGÜR'
Kreş sorumlusu ve eğitim koordinatörü Elvan Kaçar (27), okulda öğrencilerin her şeyi yaşayarak öğrenmelerini amaçladıklarını söyledi. Hobi bahçelerinde uygulamalar sayesinde çocukların sorumluluk sahibi olduğunu belirten Kaçar, "Çocuklar bir bitkiye nasıl yaklaşması gerektiğini, nasıl büyüdüğünü ve mutfakta nasıl bir aşamadan geçtiğini, pişirmeyi öğreniyor. Hayvanları besleyerek onlara nasıl yaklaşması gerektiğini öğreniyor. Bahçemizi olabildiğince kullanıyoruz. Çünkü çocuklar doğada daha özgür olup, mutlu oluyor. Olabildiğince doğal materyaller kullanıyoruz. Çünkü çocukların enerjilerini boşaltabilmeleri, bu yönden çok faydalı. Eko okullar projesi kapsamında çocuklara geri dönüşümü de öğretiyoruz. Bu proje kapsamında atık, çöp gibi konular sayesinde çocuklar çevreye duyarlı birey olarak yetişiyor. Özgür, yaratıcı, problem çözebilen bireyler oluyor" diye konuştu.
DOĞAL YAŞAMDA EĞİTİM ÖĞRETİM
Ekolojik Kreş'teki Uzman Psikolog Teslime Merve Öztürk (26), çocukların gözlem yeteneklerinin geliştiğini belirtti. Öğrenci velileriyle okulun iletişim halinde olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:
"Çocukların gelişimi hakkında bilgi alışverişi yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli, çünkü aile ve okulun kesinlikle iş birliği içinde olması gerekiyor. Onlar bizi evde, biz onları okulda destekliyoruz. Ekolojik kreşte çocuklar doğal yaşamda eğitim ve öğretime devam ediyor. Özelikle hayvanları besleyerek hayvan sevgisi, merhamet duyuları diğer çocuklara göre ön planda. Sürekli toprakla iç içe olmaları, kendilerini daha özgüvenli hissetmelerine daha özerk yaşamalarını sağlıyor. En önemlisi ise paylaşmayı öğrenip, üretim yaptıkları sebze ve meyvelerin yemeklerini yapmayı öğreniyorlar. Kendi emekleriyle bir şeyler elde edip, toplum içinde kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi bir şekilde öğrenebiliyor. Bu davranışlar çocukların kişilik gelişimi için çok önemli. Diğer kreşlerden farklıyız çünkü ön planda olan şey çocuklar ve çocukların mutluluğu. Okula mutlu bir şekilde geli,p buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor."

ANTALYA

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:28
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  • YATSI 19:09
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