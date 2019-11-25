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Dudak içinden tiroid ameliyatı gerçekleştirildi

DHA

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği´nden Doç. Dr. Bülent Dinç, Türkiye´nin değişik kentlerinden gelen 20 cerraha önce dudak içinden izsiz endoskopik tiroidektomi ile ilgili bilgi verdi, ardından uygulamalı olarak ameliyatta anlattı. Bir yılda 54 hastaya endoskopik tiroidektomi ameliyatı yapan Doç. Dr. Dinç, iki günlük eğitimin ardından ilk kez robotik tiroidektomi ameliyatı gerçekleştirdi.

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği´nden Doç. Dr. Bülent Dinç, Türkiye´nin değişik kentlerinden gelen 20 cerraha önce dudak içinden izsiz endoskopik tiroidektomi ile ilgili bilgi verdi, ardından uygulamalı olarak ameliyatta anlattı. Bir yılda 54 hastaya endoskopik tiroidektomi ameliyatı yapan Doç. Dr. Dinç, iki günlük eğitimin ardından ilk kez robotik tiroidektomi ameliyatı gerçekleştirdi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği´nden Doç. Dr. Bülent Dinç, ağız içinden izsiz endoskopik tiroidektomi konusuna ilgi gösteren cerrahlar için 2 günlük eğitim düzenlediklerini belirtti. Türkiye´nin farklı şehirlerindeki hastanelerden 20 cerrahın katıldığı eğitimin ilk günü gerçekleştirilen teorik eğitimin ardından tekniği, canlı olarak ameliyatla uygulamalı biçimde gösterdiklerini söyleyen Doç. Dr. Dinç, ikinci gün eğitimin tamamlanmasının ardından ise ilk kez robotik yöntemle tiroidektomi ameliyatı gerçekleştirdiklerini kaydetti.
NODÜLLERİN BÜYÜKLÜĞÜ ÖNEMLİ
Bir yılda 54 hastaya dudak içinden izsiz endoskopik yöntemle tiroit ameliyatı yaptıklarını belirten Doç. Dr. Dinç, bu yöntem için bazı kriterler olduğuna dikkat çekti. Daha önce boynun ön kısmından ameliyat olan ve radyoterapi alan hastaların, endoskopik ya da robotik cerrahi için uygun hastalar olmadığını belirten Doç. Dr. Dinç, "6 santimetreden küçük iyi huylu nodüllü ve 2 santimetreden küçük kötü huylu nodüllü hastalarda bu yöntemleri uygulayabiliyoruz" dedi.
55´İNCİ VAKA ROBOTİK YÖNTEMLE AMELİYAT OLDU
Robotik yöntemle tiroidektomi ameliyatı olan ilk hastanın Durkadın Bölüc (34) olduğunu belirten Doç. Dr. Dinç, "Bugüne kadar endoskopik yöntemle yaptığımız dudak içinden izsiz tiroit ameliyatında 54 vakaya ulaşmıştık. Durkadın Bölüc ise 55´inci vakamız olarak ilk kez robotik cerrahiyle ameliyat ettiğimiz hastamız oldu" dedi.
ROBOTİK AMELİYATTA DOKUYU 3 BOYUTLU GÖREBİLİYORUZ
Endoskopik ameliyatla robotik ameliyat arasında teknik açısından büyük fark olmamasına karşın, kullanılan cihazlar sayesinde cerrahın dokuyu 3 boyutlu görebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Dinç, "Kullandığımız ekipman 3 boyutlu hareket edebildiği için ameliyat sırasında cerraha ergonomi sağlıyor. Bu da cerrah açısından çok önemli. Çünkü hastaya uygulanan ameliyatın daha kontrollü olmasını sağlıyor" diye konuştu. Robotik cerrahinin hasta açısından konforunun ise endoskopik cerrahiyle aynı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Dinç, her iki yöntemin de dudak içinden uygulandığını ve hasta için daha az travmatik olduğunu ifade etti.
'DUDAK İÇİNDEN AMELİYATI İLK KEZ DUYDUM'
Tiroit bezinin sağ tarafında 1 santimetreden küçük kanser şüphesi olan nodülden robotik cerrahiyle kurtulan Durkadın Bölüc, 10 gün önce ameliyat olmasına karşın kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Dudak içinden ameliyatı ilk kez duyduğunu ve biraz endişelendiğini söyleyen Bölüc, "Hocamıza güvendim. Allah´ın izniyle bu yola çıktım ve ameliyatım başarılı geçti" dedi. Ameliyattan 2 gün sonra normal yaşamına döndüğünü aktaran Bölüc, doktoruna teşekkür etti.

ANTALYA

25 Kasım 2019 Pazartesi

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