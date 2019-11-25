Antalya'da 3,5 milyon liralık uyuşturucuya 3 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri en az 3, 5 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 kilogram 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin Karakaya, Hakan Sümen ve İran uyruklu Davar Salamat Ravandi tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta bir kişinin ilçeye kent dışından uyuşturucu madde getirerek satma hazırlığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu maddenin Hüseyin Karakaya tarafından alınacağı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle uyuşturucunun yurt dışından getirileceği belirlendi. İran üzerinden 65 NV 650 plakalı TIR'la Türkiye'ye getirilmek istenen uyuşturucu maddenin alıcısının Hüseyin Karakaya olduğunu tespit eden ekipler, fiziki takip başlattı. Cumartesi günü D400 karayolu kenarında park halindeki 07 LNF 58 plakalı otomobilin bagajına çuval içinde uyuşturucu maddeyi koyarak ayrılan TIR, jandarma ekiplerince Alanya ilçesinde yapılan operasyonla durduruldu. TIR şoförü Hakan Sümen gözaltına alındı. Kiralık olduğu belirlenen 07 LNF 58 plakalı otomobilde yapılan aramada ise TIR şoförü tarafından konulan çuval içinde, piyasa değeri 3.5 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 kilogram 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobili kiralayan ve uyuşturucu maddenin alıcısı olduğu belirlenen Hüseyin Karakaya ile uyuşturucu maddenin satıcısı olan İranlı Davar Salamat Ravandi Çavuşköy'de gözaltına alındı. Diğer yandan operasyonda ele geçirilen metamfetaminin, Antalya'da bir defada ele geçirilen en yüksek, Türkiye'de ise ikinci yüksek miktar olduğu belirtildi.

İFADELER ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler dün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin Karakaya, uyuşturucu maddeyle ilgisi olmadığını, diğer şüphelileri tanımadığını iddia etti. Davar Salman Ravandi, Türkiye'de ikamet izni bulunduğunu, vatandaşlık almak için girişimi olduğunu böyle bir suça karışamayacağını iddia ederek, uyuşturucudan haberinin olmadığını savundu. TIR şoförü Hakan Sümen ise kendisine bir çuval verildiğini ve çuvalın içinde ne olduğunu bilmediğini, tanımadığı insanların telefonla kendisini yönlendirerek, otomobilin bagajına bırakmasını istediklerini anlattı.

Şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından ifadeleri alınan Hüseyin Karakaya, Hakan Sümen ve Davar Salman Ravandi, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

ANTALYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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