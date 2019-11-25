Filenin Akrepleri PTT’yi 3-0 yendi

TVF 20192020 Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Antalyaspor, Ankara’da PTT’yi 30 yenerek galibiyet serisini 2 maça çıkardı.

Geçen hafta Antalya’da Astor Voleybol PVI takımını 31 mağlup eden Filenin Akrepleri, bu hafta son oynanan maçta, PTT’yi evinde 30 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Maçın başından itibaren mücadeleci oyunu ile rakibine fırsat vermeyen Antalyaspor, ilk seti 2518, 2’nci seti 2624 ve 3’üncü seti de 2521’lik skorlarla kazanarak net bir galibiyet elde etti.

Maçtan 30 gibi net bir skorla galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden takımımızın Baş Antrenörü Gökhan Egeli “Maçın her anını sayı sayı oynayıp konsantrasyonumuzu hiç bozmadan galibiyete ulaştık. Daha önce söylediğim gibi; savaşan ve kazanmaktan vazgeçmeyen bir takım oluşturmak en büyük hedefimiz. Bütün rakiplerimiz birbirini yenecek güçte ve voleybol açısından çok keyifli, başa baş maçlar oynanıyor” dedi. Egeli, maçın ikinci setini oynanırken talihsiz bir sakatlık geçiren PTT’nin genç pasörüne geçmiş olsun dileklerini de iletti. Filenin Akrepleri, 8’inci hafta maçında, 1 Aralık Pazar günü grupta oynadığı 7 maçın tamamını kazanan lider İlbank ile oynayacak.

ANTALYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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