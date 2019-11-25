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Zeytinköylü gençler bilardo öğreniyor

İHA

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) faaliyetine başlayan bilardo spor merkezi, Zeytinköylü gençlere bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Okulun ardından soluğu merkezde alan gençler, bilardoyla bir spor olarak yeniden tanışmalarıyla kendi kulüplerini kurup turnuvalarda mücadele etmenin hayalini kuruyor.

Zeytinköylü gençler bilardo öğreniyor

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) faaliyetine başlayan bilardo spor merkezi, Zeytinköylü gençlere bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Okulun ardından soluğu merkezde alan gençler, bilardoyla bir spor olarak yeniden tanışmalarıyla kendi kulüplerini kurup turnuvalarda mücadele etmenin hayalini kuruyor.
Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesini içinde barındıran ASSİM’in bilardo spor merkezi Eylül ayında açıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan’ın da katıldığı faaliyete geçen spor merkezi, Antalya Bilardo Spor Kulübü Derneği'nce kuruldu. Yetişkinler için bir Amerikan masa, 5 üç bant ve çocuklara yönelik masallarında bulunduğu merkez, kuruluşuyla birlikte Zeytinköylü gençler için çekim merkezi oldu. ASSİM’de bir bilardo masalarının bulunduğu öğrenen gençler, okul sonrasın zamanlarında merkeze gelmeye başladı. Antalya Bilardo Spor Kulübü sayesinde bilardoyla bir spor olarak yeniden tanışan gençler, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu gibi dünya çapında başarılar elde eden milli sporcularının hikayelerini dinledikçe bu spor dalıyla bambaşka bir şekilde ilgilenmeye başladı.

Kendi kulüplerini kurmayı hedefliyorlar
Bilardo oynadıkları saatleri artık basit bir vakit geçirme değil antrenman şeklinde isimlendiren, üç bant masalarda zorlu vuruşlar için çalışan, milli sporcuların unutulmaz vuruşlarını sosyal paylaşım sitelerinden izleyip yapmaya çalışan gençler, şimdi kendi kulüplerini kurup turnuvalarda mücadele etmenin hayalini de kuruyor.
Antalya Bilardo Kulübü Başkanı Mustafa Saffet Yahyaoğlu, ASSİM’de bulunan merkezin haftanın her günü hizmet verdiğini söyledi. Zeytinköylü gençlerin ilgisinin kendilerini de yüreklendirdiğini belirten Yahyaoğlu, bilardonun okul sporları faaliyet programında yer alması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuru yaptıklarını belirtti. Yahyaoğlu, ayrıca önümüzdeki günlerde okullar arası turnuvalar düzenleyeceklerini belirtirken lisanslı sporcuların yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

ANTALYA

25 Kasım 2019 Pazartesi

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