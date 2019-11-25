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Kepez'e 10 yılda 700 kilometre yol

İHA

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 yılda ilçenin 68 mahallesine 700 kilometre yeni yol kazandırarak, ilçe sakinlerine konforlu yaşamın kapılarını araladı.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 yılda ilçenin 68 mahallesine 700 kilometre yeni yol kazandırarak, ilçe sakinlerine konforlu yaşamın kapılarını araladı.
İlçe sakinlerine 10 yılda konforlu bir yaşam sunan Kepez Belediyesi, hizmette rekora koşuyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 68 mahalleye yeni yollar açıyor, mevcut yolları yeniliyor, yayalara da konforlu ve güvenli kaldırımlar sunuyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün göreve geldiği 2009 yılından itibaren Antalya’nın ön bahçesi olan Kepez’de hizmet üzerine hizmet üretiliyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 yılda ilçeye 700 kilometre yeni yol kazandırarak, konforlu yaşamın kapılarını Kepezlilere araladı.
Trafikte yaya güvenliğine öncelik veren Kepez Belediyesi’nin hizmet anlayışında da önceliği her zaman engelsiz kaldırımlar oldu. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 yılda ilçenin 68 mahallesine 995 bin 71 metre kare kaldırım kazandırarak, bir rekora imza attı. İlçeyi donanımlı alt yapı çalışmalarıyla geleceğe hazırlayan Kepez Belediyesi, taşkınları ve sel baskınlarını önlemek içinde 10 yılda 77 kilometre yağmur suyu drenaj çalışması yaptı. İlçeye 10 yılda hizmet üzerine hizmet kazandıran Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ulaşım ağını genişletmek ve hemşehrilerine daha konforlu yollar sunabilmek için çalışıyor.

ANTALYA

25 Kasım 2019 Pazartesi

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