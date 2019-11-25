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Serik Arıtma Tesisi’ne bakanlık desteği

İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ortak bir projeye imza atıyor. İşletme işbirliği protokolüne göre Serik'te yapımı devam eden arıtma tesisleri yatırımının geri kalan ödenekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sağlanacak.

Serik Arıtma Tesisi’ne bakanlık desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ortak bir projeye imza atıyor. İşletme işbirliği protokolüne göre Serik’te yapımı devam eden arıtma tesisleri yatırımının geri kalan ödenekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sağlanacak.
Antalya’da çevreye duyarlı insan odaklı projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2560 Sayılı Yasada tariflendiği üzere su, kanalizasyon ve atıksu arıtma faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütüyor. ASAT, temiz denizi ile Mavi Bayrak şampiyonu olan Antalya’da 640 kilometrelik sahil bandında çevreyi ve denizi gözü gibi koruyor. Turizm bölgelerindeki alt yapı hizmetleriyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğine giren ASAT, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Bakanlıktan hibe desteği alabilir duruma geldi.

Protokolde kanuni süreç tamamlandı
01.06.2019 tarihli 30791 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliği çerçevesinde ASAT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Serik’te yapımı devam eden arıtma yatırımı ile ilgili protokol imzalanacak. Protokolle yapımı ASAT tarafından yürütülen Serik Arıtma Tesisi yatırımının geri kalan ödenekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ASAT Genel Müdürlüğü’ne sağlanacak.

Kurumlar işbirliği içinde
İmzalanacak protokol ile tesislerin yapımına ASAT Genel Müdürlüğü devam edecek. Tesislerin tamamlanmasından sonra devreye alınmasına müteakip işletme devri yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı işletmesine teslim edilecek. Hizmet bedelleri kanuni çerçevede yine ASAT Genel Müdürlüğü Genel Kurulu’nun yetkisinde olacak. Yapım İşi ‘Geçici Kabule’ kadar ASAT tarafından yürütülerek, kesin kabul işlemlerini ASAT yapacak. Geçici kabul onay tarihi itibarıyla başlayacak olan devir ve teslim çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ASAT Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından işbirliği paralelinde yürütülecek.

Protokolün kapsamı genişleyecek
İşletme kapsamı lokasyonlar tüm Serik İlçesi atıksu abonelerini kapsayacak. Atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri, kanalizasyon sistemi, yağmursuyu sistemi hizmetleri (tüm giderleri karşılanmak kaydı ile) 20 yıl süre zarfında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca karşılanacak. Benimsenen modele uygun şekilde, Alanya Atıksu Arıtma Tesisi, BeldibiGöynük Atıksu Arıtma Tesisi, Kemer Atıksu Arıtma Tesisi yapımı ve işletme işlerine dair hususlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ASAT Genel Müdürlüğü arasında yapılacak Ek Protokol/Protokoller ile belirlenecek.

ANTALYA

25 Kasım 2019 Pazartesi

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