AK Parti'de kongre takvimi belirlendi süreç başladı. Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Antalya'da 1 Şubat itibariyle kongre sürecimiz resmi olarak başlıyor. Kumluca, Finike ve Demre bölgesinden başlıyoruz. Bazı yönetimlerimizi güncelleyerek, bazı ilçelerimizde de ilçe başkanlarımızın değişimiyle kongre sürecimiz devam edecek" dedi. İl Başkanı Ethem Taş, Kasım ayında yapılması öngörülen il kongresi için adaylığının sinyalini verdi. Taş " Bizim bugüne kadar asla koltuk sevdamız olmadı, yeniden görev verilmesi durumunda gece gündüz hizmete hazırım.

Makam ateşten gömlek, bunu iliklerime kadar hissediyorum" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İhlas Haber Ajansı Antalya Bölge Temsilcisi Cafer Eser'i ziyaretinde kongre sürecine ilişkin konuları değerlendirdi. Gündemin ana başlığı AK Parti'nin kongre süreci oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nda kongre sürecinin ele alındığını hatırlatan Taş, kongre takviminin belli olduğunu, 29 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında ilçelerde delegelerin seçileceğini aktardı.



"Bazı ilçe başkanları değişecek"

Belde olan illerde belde kongrelerinin başladığını ifade eden Taş, Antalya'da belde olmadığını belirterek, "Antalya'da 1 Şubat itibariyle kongre sürecimiz resmi olarak başlıyor. 19 ilçemiz var, ilk başta Kumluca, Finike ve Demre bölgesinden başlıyoruz. Orada yönetimlerimizi güncelleyerek, bazı ilçelerimizde de ilçe başkanlarımızın değişimiyle kongre sürecimiz devam edecek. İlçelerde kongre sürecimizi Mayıs ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz, bu konuda genel merkezle istişarelerimizi tamamladık. 19 ilçe kongremizi en güzel şekilde dinamik ve yeni kadrolarla yeni bir heyecanla yönetimlerimizi de yenileyerek tamamlayacağız. Ardından il kongrelerinin de Eylül ayında başlaması planlanıyor. Antalya'nın kongresinin Kasım veya Aralık 2020'de yapılması ön görülüyor, genel merkezden tarih bekleyeceğiz" dedi.



"Antalya'da il başkanı olmak sorumluluk ister"

Antalya il başkanlığına yeniden aday olup olmayacağı sorulan Taş, "Bizim bugüne kadar asla koltuk sevdamız olmadı, görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Antalya'da il başkanı olmak kolay değil. Antalya'da siyaset yapmak gerçekten çok zor. Makam ateşten gömlek, ben bunu yaşıyorum ve iliklerime kadar hissediyorum. Yaklaşık iki yıldır il başkanlığı görevini yürütüyorum, Antalya çok büyük ve siyaset yapmanın çok kolay olmadığı bir şehir. Adaletli ve hakkaniyetli olmak zorundasınız, Antalya'nın meselelerini yakından takip etmek zorundasınız. Yüzde 46,3 oy almış bir şehir, aldığınız oyun sorumluluğunu üzerinizde taşımak durumundasınız. Antalya'daki tüm hemşehrilerimize hizmet etme yükümlülüğümüz var. Bunun bilincindeyiz, bu anlayışla görevimize devam ediyoruz. Genel merkezimiz il başkanlığı ile ilgili ne takdir ederse biz bu karara uymaya hazırız. Makamdaki amacımız teşkilatlarımızla beraber Antalya'ya en iyi şekilde hizmet etmek" mesajını verdi.

Taş, ilçelerdeki kongre süreciyle alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ana kademelerde Ömerleri bulun, kadın kollarında Haticeleri, gençlik kollarında da Mus'ab bin Umeyr'leri bulun" dediğini aktardı.



"Serik ve Demre ilçe başkanı atamaları yapılacak"

Kongreleri "kan tazelemek" olarak değerlendiren Taş, ilçelerle ilgili istişarelerin genel merkezde tamamlandığını açıkladı. Serik ve Demre'ye ilçe başkan atamalarını gerçekleştireceklerini söyleyen Taş, "Şuanda atanmış 11 tane ilçe başkanımız var. Serik ve Demre için iki tane daha ilçe başkanımız atanacak. Atanan ilçe başkanlarımızın kongre sürecinde destekçisi olacağız. Atanan ilçe başkanlarımız ilçe yönetimlerini yenileyerek taze bir kanla yollarına devam edecekler. Yenilenme ve tazelenmeyi tüm Antalya hissedecek. Şu anda il başkanı olarak il yönetimimizle birlikte partiyi kongre sürecine götürüyoruz" şeklinde konuştu.

ANTALYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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