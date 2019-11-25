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Gazilerden 45 yıl sonra Kıbrıs'a yeni çıkarma Gazilik unvanı aldıkları topraklara 45 yıl sonra yeniden geldiler. ...

İHA

Antalya Valiliği Antalya'da yaşayan Kıbrıs Gazilerini unutmayarak onlara bir jest yaptı. 45 yıl önce savaştıkları toprakları görmeleri ve geçmişi yad etmeleri için 40 Kişilik Gazi Heyeti Kıbrıs'a gönderildi.

Antalya Valiliği Antalya’da yaşayan Kıbrıs Gazilerini unutmayarak onlara bir jest yaptı. 45 yıl önce savaştıkları toprakları görmeleri ve geçmişi yad etmeleri için 40 Kişilik Gazi Heyeti Kıbrıs'a gönderildi.
Kıbrıs’a barış ve huzuru götürmek için 45 yıl önce canlarını ortaya koyan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesine üye Gazi ve Gazi eşlerinden oluşan 40 kişilik heyet Antalya Valiliği tarafından düzenlenen gezi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderildi. 45 yıl sonra bağımsızlığını kazandıkları toprakları eşleriyle birlikte gezen gaziler, anılarını tazeleyerek şehit silah arkadaşlarına kabirleri başında dualar etti.
Şehit Yakınları ve Gazilerden sorumlu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkan Yardımcısı Esat Tonguç liderliğindeki Gazi heyetini Havalimanında uğurladı. 2024 Kasım tarihleri arasında düzenlenen geziye 40 kişi katıldı. Gaziler Barış Harekatı sırasında şehit düşen askerler için yapılan şehitlikleri ve tarihi mekanları ziyaret ettiler. Gezide Gazilere Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mücahitlerinden İbrahim Kalyoncu rehberlik etti.
İlk olarak Mağusa Kentini ziyaret eden gaziler, Kapalı Maraş bölgesini, Mağusa Kalesi’ni ve içerisindeki tarihi yerleri gezdi. Kale içerisinde bulunan Lala Mustafa Cami, Venedik Sarayı, Namık Kemal Zindanı, Sinan Paşa Cami ve Yirmisekiz Mehmet Çelebi Mezarını ziyaret ettiler. Mağusa Kentinin ardından İskele bölgesini ve bölgede Rumların Katliam yaptığı Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar köylerini ve katliam çukurlarını ziyaret etti.

3 Köyde 126 Sivil Katledildi
Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974’te Rum askerleri ile komşu köylerden gelen EOKA militanlarından oluşan bir grubun, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar adındaki üç Türk köyüne saldırdığını anlatan rehber Kalyoncu “Eli silah tutmayan kadın ve çocuklardan oluşan 126 kişinin kurşunlanarak çukura atıldığını ve yakıldıklarını anlattı. Şehit edilenlerin arasında 16 günlük bebekten 95 yaşına kadar masım insanların olduğunu öğrenen gaziler ve eşleri katliamı anlatan tanıtım filmini izlerken duygulu anlar yaşadı.

Barbarlar Müzesi Olarak Anılıyor
1963 yılında Rumların Kıbrıs Türk tarihine kanla yazdığı katliamlardan birisi de, o dönem Türk alayının tabibi Binbaşı Nihat İlhan’ın Lefkoşa’daki evinde üç çocuğu ve barbarca katledilmesiydi. Bugün Barbarlar Müzesi adıyla ziyaretçilerini ağırlayan evi gezen gaziler anlatılanlar ve gördükleri karşısında şoke oldu. Barbarlar müzesinde bütün adanın çeşitli bölgelerinde katledilen insanların, yakılan köylerin ve camilerin resimleri de yer alıyor. Lefkoşa’da Güney ve Kuzey Kıbrıs arasındaki yeşil hattı da gören gaziler Boğaz Şehitliğine giderek 45 yıl önce beraber katıldıkları harekatta şehit düşen silah arkadaşlarının kabirlerini aradı. Şehitlikte dua eden Gazilerin son durağı ise Girne oldu.
Girne’de “Ayşe’nin tatile çıktığı” ilk çıkarmanın yapıldığı yede bulunan Karaoğlanoğlu Şehitliği’ni ziyaret eden Gaziler bir asker tarafından çıkartma ve şehitlik hakkında bilgi aldı. Şehitliğin ardından Türkiye’den gelen içme suyunun verildiği Geçit Köy Barajı ve Harekat Döneminin Rum silah kaçakçısı Paulo Paildes’in o dönemde eğlenceler düzenleyip, gününü gün ettiği ve bugün askeri müze olan Mavi Köşkü ziyaret etti.

Gazi Eşleri Heyecana Ortak Oldu
Gaziler için gezinin en heyecanlı yanlarından birisi de yıllar sonra savaştıkları bölgede bu kez eşleriyle birlikte olmalarıydı. Gaziler harekat anılarını gözlerinde yeniden canlandırırken eşleri de onların duygularına ortak oldu. Gaziler savaştıkları mevzileri ve bölgeleri eşlerine yerinde anlatıp, şehit olan silah arkadaşlarının kahramanlıklarını kabirleri başlarında eşlerine anlattı.

Gazilerden Vali Münir Karaloğlu’na Teşekkür
Kendileri için böylesi önemli bir organizasyon düzenleyen Vali Münir Karaloğlu’na teşekkürlerini ileten gaziler, 45 yıl sonra Kıbrıs’ta bulunmanın heyecan ve mutluluğunu dile getirdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkan Yardımcısı Esat Tonguç “ 45 yıl sonra gazilerimizin Kıbrıs’ı vatan yaptıkları, süngüleriyle Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdukları topraklara yeniden gittik. Bu sevincimizi Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na borçluyuz. Biz gazilerin Kıbrıs’a gittiğimizde anılarımız yeniden tazelendi. Barut ve kan kokusunun birbirine karıştığı açlık ve susuzluktan midemizin kazındığı ve tepemize havanlar yağdığı bir harekattı. Bir çok noktada Rumlarla burun buruna mücadele ettik ve şehit olan arkadaşlarımız oldu. Şehitlikleri ziyaret edince şehit olan arkadaşlarımızın ruhlarına Fatihalar okuduk. Bu bizim için çok büyük bir değerdi. Sayın valimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Şehit Eşini 45 Yıl Sonra Ziyaret Etti
Harekatta çıkarma sırasında batan Kocatepe Gemisinde şehit olan Denizci Er İbrahim Koçak’ın eşi Nazmiye Koçak da geziye katıldı. 45 Yıl sonra eşinin şehit olduğu toprakları görünce çok duygulandığını belirten Koçak “Eşim İbrahim Şehit olduğunda bir evladım kucağımda bir evladım karnımdaydı. 45 yıl sonra onun şehit olduğu yere geldim. Gemilerinin battığı yeri gördüm. Anıtlarını ziyaret edip dualar ettim. Anıtta ismini görünce duygularıma hakim olamadım. 45 yıl sonra bu duyguları yaşamam ve eşimin kabrini görmeme vesile olan Valimize teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımla birlikte Kıbrıs’a tekrar gelmek nasip olur” dedi.

ANTALYA

25 Kasım 2019 Pazartesi

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