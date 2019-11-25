Eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanıp öldürüldü Alanyalı kadınlar 2 çocuk annesi Gülseren için mezarı başında toplandı Eşinin öldürdüğü kadın mezarı başında anıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz, mezarı başında anıldı.

Alanya’da 26 Eylül saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 15 yıllık eşi Hilmi Yılmaz, tarafından vücudunun 14 yerinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Gülseren Yılmaz (32), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle mezarının başında anıldı. Anmaya Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri ve kadın dernekleri üyeleri katıldı. Toplanan grup Gülseren Yılmaz’ın mezarına çiçek koyarak dua etti. Yılmaz'ın mezarın başında asılı eşarbı ise dikkat çekti.



Babasının evinde saldırdı

Hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43), babasının evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz’ın (32) yanına geldi. Evde yalnız olan eşi Gülseren Yılmaz'ın kapıyı açmaması üzerine Hilmi Yılmaz, kapıda bulunan camı kırarak içeri girdi. Bir süre tartıştıktan sonra eşini evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz burada Gülseren Yılmaz’ı vücudunun 14 farklı yerinden bıçakladı. Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Yılmaz ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çığlık seslerine gelen çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Gülseren Yılmaz’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gülseren Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Karakol giderek teslim oldu

Olaydan bir süre sonra Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Karakoldaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Yılmaz, üzerinde kanlı gömlek ile jandarma eşliğinde adliyeye getirildi. Cinayet şüphelisi Yılmaz, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



“Amacımız kadın cinayetindeki kaybettiklerimizi unutturmamak”

Anmaya katılan kadınlar adına konuşan Avukat Halime Şenli, Gülseren Yılmaz’ın mezarını ziyaret ettiklerini söyledi. Şenli, “ Mezar ziyaretimizin amacı kadın cinayetindeki kaybettiğimiz kadınlarımızı unutturmamak. Bizim baro olarak hukuki desteğimiz her zaman devam edecek. Buraya katılan kadın dernekleri temsilcileri de Gülseren Yılmaz için geldiler. Gülseren Yılmaz ve diğer kaybettiğimiz şiddet mağduru kadınların da bu yolda yalnız yürümeyecekleri ve yanlarında olacağız. Ancak kadına şiddetin önüne geçmek için tüm toplumla hareket edersek başarılı oluruz” dedi.

ANTALYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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