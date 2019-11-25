AESOB Başkanı Dere: "Çek Kanunu’nda düzenleme gerekli"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Esnafımız ödeyemediği çek borcunun cezasını hapse girerek çekiyor. Çek Kanunu’nun yeniden düzenlenerek, bu haksızlığın ortadan kaldırılması ile ilgili mecliste yapılan çalışmaları destekliyor ve çıkacak kararı yakından takip ediyoruz" dedi.

Esnafın ödeyemediği çek borcu yüzünden hapse girmesiyle ilgili meclisten çıkacak kararı dört gözle beklediğini ve çıkacak yeni bir düzenlemenin takipçisi olduklarını hatırlatan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Esnafımız ödeyemediği çek borcunun cezasını hapse girerek çekiyor. Çek Kanunu’nun yeniden düzenlenerek, bu haksızlığın ortadan kaldırılması ile ilgili mecliste yapılan çalışmaları destekliyor ve çıkacak kararı yakından takip ediyoruz. Çünkü tüm esnaf ve sanatkar camiası olarak bu kararı umutla bekliyoruz. Ekonomimizde zaman zaman yaşanan nakit ihtiyacı, kredi alınamadığında çek ve senet kullanımı, kredi kartları borç ödemelerinde sıkıntılar yaşanması gibi durumlar, karşılıksız çıkan çeklerin artışında en önemli nedenler. Türkiye Bankalar Birliği’nin Risk Merkezi raporlarında son veri olan Eylül ayındaki karşılıksız çeklerin adet ve tutarlarında artış olduğu görülüyor. Öyle ki, bu yılın ilk 9 ayında karşılıksız çeklerin adedi 2 yıl önce aynı döneme göre 456 bin 968’e çıkarak yüzde 37 artarken, tutarı ise 22 milyon 324 milyon TL’ye çıkarak yüzde 80 arttı" şeklinde konuştu.

“Hapis cezası kaldırılmalı”

Çek borcuna karşılık hapis cezasının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Dere, “Karşılıksız çek ve protestolu senetlerdeki artışın önüne geçmek için esnafımızın öncelikle sicil affına ihtiyacı var. Çünkü kara liste sorunu yüzünden kredi alamayan esnafımız, ya tefecilerin eline düşüyor ya da çek ve senet kullanmak zorunda kalıyor. Borcunu ödeyemediğinde ise, hapis cezası ile karşılaşıyor. Çek Kanunu yeniden düzenlenerek hapis cezası kaldırılmalı. Esnafımız ödeyemediği çek borcunu hapiste zaten ödeyemez. Ayrıca çek borcu, hapis cezası verilecek kadar ağır ve yüz kızartıcı bir suç değil. Bu konu ile ilgili meclisten çıkacak olan yeni düzenlemeyi, esnaf ve sanatkarlar olarak umutla bekliyoruz" mesajını verdi.

ANTALYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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