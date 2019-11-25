Antalya’da 600 gram kaçak altın ele geçirildi

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir şüpheli üzerinde yapılan aramada, toplam 168 parça 598,01 gram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

Manavgat Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak, araçta inceleme yapıldı. Araçta bulunan Suriye uyruklu M.S.’den 65 parça gümrük kaçağı altın yüzük, 81 çift altın küpe, 21 adet altın kolye ve 1 adet altın isimlik olmak üzere, toplam 168 parça 598,01 gram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

Şüpheli M.S. hakkında adli işlem yapıldı.

ANTALYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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