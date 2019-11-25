Antalya Valiliği'nden fırtına ve yağış uyarısı

ANTALYA Valiliği, bu geceden itibaren kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağını belirterek, vatandaşların etkilenmemesi için bir dizi önlem alındığını duyurdu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya ve ilçelerinde gece saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden başlayacak rüzgarın, zamanla şiddetini artırarak iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Antalya Valiliği, meteorolojik uyarının ardından vatandaşların beklenen fırtına ve şiddetli yağıştan etkilenmemesi için bir dizi önlem alındığını duyurdu. Antalya ve ilçelerinde yağışlı ve fırtınalı havanın 2526 Kasım'da etkili olacağı belirtilen açıklamada, "Valiliğimizce bazı tedbirler, kaymakamlıklar ve kurum amirlerinin sorumluluğu altında alınarak vatandaşlarımızın hiçbir olumsuzluk yaşamaması için uygulamaya koyulmuştur. Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, sel ve su baskını, seraların zarar görmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar, trafik kazaları gibi olumsuzluklar meydana gelebileceğinden bu konuda vatandaşlarımız ve kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli hazırlıkların yapılması ve tedbirlerin eksiksiz olarak alınması önem taşımaktadır. Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için; Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce fırtına ve şiddetli yağış hakkında vatandaşlarımız aralıksız olarak bilgilendirilecektir" denildi.

Açıklamada, başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca fırtına ve şiddetli yağışa karşı gerekli tedbirleri alacağı kaydedildi.

Acil durum planlarının gözden geçirileceği, araç ve gereçler hazırlanarak, tüm personelin uyarıldığı, donanımlı bir şekilde göreve hazır bulunmalarının sağlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere verildi:

"Fırtına ve şiddetli yağışın elektrik hatlarını ve haberleşme sistemlerini etkileyebileceği değerlendirildiğinden Türk Telekom Antalya Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü ve Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri alacak ve bu konuda hazırlıklı olacaklardır. Fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle kıyıdaki tekneler zarar görebileceğinden başta Liman Başkanlıkları olmak üzere kaymakamlıklar, belediyeler, sahil güvenlik, emniyet ve jandarma birimleriyle ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından bu konuda vatandaşlarımız uyarılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Sanayi kuruluşları, otel ve diğer konaklama tesisleri, seracılık ve örtü altı tarım üretimi alanında faaliyet gösteren işletmeler fırtına ve şiddetli yağışa karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılacak. Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlar Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) 0242 275 7545 numaralı telefon ve 0242 275 7546 faks numarası ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 0242 226 21 09 numaralı telefonu ile 0242 227 6709 numaralı faksına ivedilikle bildirilecektir. İlçelerde yapılacak çalışmalarda kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon kaymakamlarımızca sağlanacak, bu konuda herhangi bir aksaklığı sebebiyet verilmeyecektir."



ANTALYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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