Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12’inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 10’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Hakan Özmert’in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Amilton’un sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

10. dakikada ceza sahası dışından Güray Vural’ın sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

23. dakikada Hakan Özmert’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton’un sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada Furkan Soyalp’ın pasında ceza alanı solunda topla buluşan Güray Vural’ın ortasında Twumasi topu kontrol etti. Twumasi’nin sert şutu savunmada Bahadır Öztürk’e çarptıktan sonra üst direkten sonra kornere çıktı.

30. dakikada ceza alanı içine topla giren Mukaıru’nun sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

37. dakikada kullanılan korner atışında Antalyaspor defansı topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası içinde Twumasi’nin pasında topla buluşan Djilobodji’nin şutu ağlara gitti. 01



Stat: Antalya

Hakemler: Hüseyin Göçek x, Abdullah Bora Özkara x, Deniz Caner Özaral x

Antalyaspor: Ferhat Kaplan x, Nazım Sangare x, Tarık Çamdal x, Bahadır Öztürk x, Celustka x, Charles x, Hakan Özmert xx, Chahechouhe x, Ufuk Akyol x, Amilton x (Gustava Blanco dk. 40 ?), Mukairu x

Yedekler: Boffin, Diego, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Fredy, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Cissokho

Teknik direktör: Stjepan Tomas

Gaziantep: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Djilobodji xx,Kana Bıyık x, Tosca x, Güray Vural x, Jefferson x, Diarra x, Furkan Soyalp x, Kayode x, Twumasi xx

Yedekler:Lontıgkın, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Pawlowski,Chıbsah, Olkowski, Hasan Yurtseven,Ali Taş

Teknik direktör: Marius Sumudica

Gol: Djilobodji (dk. 37) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Jefferson, Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Charles (Antalyaspor)

ANTALYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:50

YATSI 19:09

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