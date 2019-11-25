Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta tecavüze uğrayıp gasbedilğini iddia etti

ANTALYA'da, Z.Y. (21), tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat halindeki binada tecavüze uğrayıp, gasbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, madde bağımlısı olan ve 'hırsızlık' kaydı bulunan Z.Y.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katında meydana geldi. Kumluca ilçesinden Muratpaşa ilçesine gelen Z.Y., mahalleden geçtiği sırada, ihtiyacını gidermek için inşaat halindeki binaya girdi. Bu sırada, iddiaya göre, arkasından inşaata giren kişi, Z.Y.'yi tehdit ederek, 4'üncü kata çıkardı. Z.Y., bu kişinin tecavüzüne uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Z.Y. durumu polise bildirdi. Bu sırada, telefon konuşmasını duyan saldırgan, dönüp, Z.Y.'nin telefonunu alıp, kaçtı.

Olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Polis, uyuşturucu madde bağımlısı olan ve hırsızlık kaydı bulunan Z.Y.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine olayı çok yönlü araştırmaya başladı. Ekip arabasında ifadesi alınan Z.Y., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



ANTALYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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