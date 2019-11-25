Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1

STAT: Antalya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Abdullah Bora Özkara (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx) Bahadır (xx) (Dk. 70 Serdar Özkan xx), Tarık Çamdal (xx) (Dk. 82 Doğukan Sinik xx), Nazım Sangare (xxx), Celustka (xx), Charles (xx), Hakan Özmert (xx), Chahechouhe (xx), Ufuk Akyol (xx), Amilton (xx) (Dk.40 Gustavo Blanco xx)), Mukairu (xx)

GAZİANTEP FK: Günay (xx) Oğuz (xx), Djilobodji (xxx), Kana Bıyık (xx), Tosca (xx), Güray (xx), Jefferson (xx), Diarra (xx), Furkan (xx) (Dk. 77 Pawlowski x), Kayode (xx) (Dk. 87 Kenan x), Twumasi (xx) (Dk.74 Chibsah x)

GOLLER: Dk. 84 Nazım Sangare (Antalyaspor) - Dk. 37 Djilobodji (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Charles, Mukaıru (Antalyaspor) Furkan, Jefferson, Oğuz (Gaziantep FK)Süper Lig'in 12'nci haftası kapanış maçında Antalyaspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın futbolcuları sahaya üzerinde 'Günün Kutlu Olsun Öğretmenim' yazılı pankartla çıktı.7'nci dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Amilton'un vuruşu savunmadan kornere çıktı.

10'uncu dakikada Furkan ile verkaça giren Güray'ın ceza yayının iki adım gerisinden çektiği sert şutunu kaleci Ferhat uzanarak iki hamlede kontrol etti.

23'üncü dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Amilton'un vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

28'inci dakikada Furkan'ın pasıyla ceza alanı solunda topla buluşan Güray'ın ortasında Twumasi, topu kontrol etti. Bu futbolcu, sol ayağının içiyle şutunu çekti. Savunmada Bahadır'dan seken top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

30'uncu dakikada sol kanatta Furkan'dan topu kapan Chahechouhe pasını Mukairu'ya verdi. Mukairu, ceza alanı içine girdikten sonra savunmaya rağmen vuruşunu yaptı. Ancak açıyı iyi kapatan kaleci Günay gole izin vermedi.

37'nci dakikada Gaziantep FK korner atışı sonrasında Antalyaspor'lu futbolcular topu uzaklaştıramadı. Ceza alanı içinde Twumasi'nin pasında topu önünde bulan Djilobodji'nun vuruşu ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

51'inci dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında Djilobodji'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza alanı solunda Tarık Çamdal'a geldi. Tarık Çamdal, sağ ayağıyla gelişine vurdu. Ancak top üstten auta gitti.

73'üncü dakikada sol kanattan hareketlenen Serdar Özkan yerden pasını Chahechouhe'ya çıkardı. Chahechouhe, ceza alanı içinden sol ayağıyla şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

84'üncü dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan ortasında arka direğe hareketlenen Nazım Sangare kafa ile topu ağlara bıraktı: 1-1.

90'ıncı dakikada Serdar Özkan'ın sol kanattan kullandığı korner atışı sonrasında, Gustavo Blanko topu topuğuyla arka direğe gönderdi. Charles, önüne gelen topa gelişine vurdu. Direğe çarpan top auta çıktı.

Maç 1-1 sona erdi.



ANTALYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:50

YATSI 19:09

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