Finike'de portakal hasadı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde mikro kliması, alüvyon toprak yapısı ve su kaynakları sayesinde dünyanın en kaliteli narenciye ürünleri arasında yer alan, coğrafi işaret tescilli Finike portakalında 20192020 hasat sezonuna başlandı. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, sezonun, geçen yıllara oranla hareketsiz başladığını söyledi.

Finike portakalında başlanan 20192020 hasat sezonunu değerlendiren Finike Ziraat Odası Başkanı Sarıçobanoğlu, ürün kalitesinin güzel olduğunu söyledi. 180200 bin ton civarında rekolte beklediklerini kaydeden Sarıçobanoğlu, "Bu da yaklaşık Türkiye genelinin yüzde 18, Antalya'nın da yüzde 80'ine tekabül etmektedir. Sezon geçen yıllara oranla biraz hareketsiz başladı. Portakal kış meyvesidir. Mevsimin sıcak gitmesinden dolayı sezon başlangıcında 2 TL'ye giden fiyatlar talep az olduğu için bugünlerde 1,5 TL civarına düştü. Önümüzdeki günlerde havanın mevsim normallerine dönmesiyle üreticimiz talebin artması ve fiyatların yine yukarı çıkmasını ümit etmektedir" dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZ ÜST ÜSTE DOĞAL AFET YAŞADI'

15 Kasım itibarıyla başlayan Finike portakalı hasadının nisan ayına kadar devam edeceğini kaydeden Sarıçobanoğlu, "Geçen yıllarda olduğu gibi doğal afetlerle karşılaşmazsak, nisan ayının sonuna kadar üretimimizi tamamlayacağız. Geçen yıllarda üst üste yaşadığımız doğal afetten dolayı çiftçilerimiz zarar gördü. Afetlerin yanı sıra gübre, ilaç, mazot fiyatları çok artmasına rağmen portakal fiyatları aynı seyrediyor. O nedenle afet görmeden, mevsim iyi geçerse ve fiyatlar 2 TL civarında olursa narenciye sezonu üreticimizi kurtarır, diye düşünüyorum" diye konuştu.

TARSİM, PORTAKAL İÇİN FİNİKE'Yİ PİLOT BÖLGE SEÇTİ

Bileşim ögeleri mineral ve vitaminler açısından çok zengin olan Finike portakalının TARSİM kapsamındaki sigorta süresini uzatmaya yönelik uzun süredir çalışma yaptıklarını da belirten Halil Sarıçobanoğlu, 29 Ocak'ta biten sürenin 14 Şubat'a kadar uzatıldığını ve Finike'nin pilot bölge seçildiğini söyledi. Sürenin uzatılmasına yönelik sadece kendilerinin değil Ziraat Odası eski Başkanı Hüseyin Uygun ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de mücadele verdiğini anlatan Başkan Sarıçobanoğlu, şunları söyledi:

"Sezon öncesi poliçelerin yenilendiği dönemde 29 Ocak'ta sona eren süre 14 Şubat'a kadar uzatıldı. 14 Şubat'a kadar hasat büyük oranda tamamlanmış oluyor. Bu nedenle doğal afet riskine karşı uzatılan bu süre üreticiyi büyük ölçüde rahatlattı. Sürenin uzatılmasına destek veren kurum ve kişilere teşekkür ediyorum."



ANTALYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

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