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Antalya'dan, Maldivler ve Seyşeller'e yenilebilir çiçek

DHA

ANTALYA'da bir tarım firması, Serik ilçesinde 300'ü kapalı, 600'ü açık olmak üzere toplam 900 dönüm alanda yenilebilir çiçeklerden mikro filizlere, yaşayan marullardan mini sebze ürünlerine özel tarım ürünleri üretimi yapıyor. Firma sahibi Mesut Türk, çeşit sayısının 30'a yaklaştığı yenilebilir çiçekleri uçak kargosuyla Maldivler ve Seyşeller'deki bazı otellere gönderdiklerini de belirtti. 
Antalya'da Emtar Tarım Ürünleri firması, Serik ilçesinde 300'ü kapalı, 600'ü açık olmak üzere toplam 900 dönüm alanda yenilebilir çiçeklerden mikro filizlere, yaşayan marullardan mini sebze ürünlerine özel tarım ürünleri üretimi yapıyor. Beş yıldızlı oteller, lüks restoranlar ve özel sofralar için üretilen ürünler arasında taze baharatlar, hazır salatalar, mini sebzeler, yenilebilir çiçekler, Akdeniz marulları, yapraklanmış yeşillikler, Ege otları, mikro filizler, saksı baharatlar ve sebze çeşitleri bulunuyor.
30'A YAKIN ÇEŞİT
Firma sahibi Mesut Türk, Greenada markasıyla online satışın yanı sıra, otel-restoran ve market zincirlerine hizmet verdiklerini söyledi. Yenilebilir çiçek türleri üretiminde çeşit sayısının 30'a yaklaştığını belirten Türk, "Yenilebilir çiçekler Türkiye'de önemli bir sektör oluşturdu. Kırmızı ve beyaz renklerde 5-6 tür erik çiçeği, salatalık çiçeği, kabak çiçeği, hodan çiçeği, mini karanfiller, soğan çiçeği, menekşe çeşitleri, ekinezya, latin çiçeği, fasülye çiçeği, sütleğen, papatya çeşitleri, gül çeşitlerini yenilebilir çiçek olarak üretiyoruz" dedi.
MALDİVLER VE SEYŞELLER'E GÖNDERİYOR
Yenilebilir çiçekler arasında en çok talep görenlerin menekşeler, karanfiller, salatalık, erik, ekinezya ve hodan çiçekleri olduğunu belirten Mesut Türk, yenilebilir çiçeklerin 12 adetlik özel paketlerde 10 TL'den satışa sunulduğunu söyledi. Türk, çok hassas ürünler olduğundan ihracatının yoğun olmadığını, ancak uçak kargoyla Seyşeller ve Maldivler'de bulunan bazı otellere özel gönderim yaptıklarını kaydetti.
KİLOLARCA ÜRÜNÜN BESİN DEĞERİ MİKRO FİLİZLERDE
Firmanın özel üretimleri arasındaki mikro filizlerin besin değerinin çok yüksek olduğunu, görsel güzelliği nedeniyle şeflerin tabak dekoru kullanımının yaygın olduğunu da belirten Türk, "Firma olarak normal tarım konseptinin biraz daha dışına çıktık. Yenilebilir çiçekler, mikro filizler, yaşayan marullar, mini sebzeler gibi farklı üretimler yapıyoruz. Mikro filizlerin özelliği, bitkinin mikro hali en fazla vitamin mineral değerinin en yüksek hali. Olgunlaşmış büyük hallerindeki kilolarca üründen daha çok mineral ve vitamine sahipler. Aynı zamanda tabaklara görsel bir şov ve lezzet katılıyor. Fiyatları ise 5-10 TL arasında değişiyor" diye konuştu.
'BABY' SEBZELER
Firmanın özel ürünleri arasındaki mini sebzeler ise 'bebek' ürünler olarak da adlandırılıyor. Mesut Türk, üretimi yapılan mini sebzeler arasında domates, kabak, patlıcan, havuç ve marul çeşitleri, patates, rezene ve pancar gibi ürünler bulunduğunu söyledi. Mini sebzeler, 'baby' olarak satışa sunuluyor. Üretimlerinde zirai ilaç kullanımı olmadığı için besin değerinin yanısıra sağlık açısından da doğal ve güvenli olduğunu anlatan Türk, fiyatların ise 250 gramlık paketlerde 3.5 TL'den 15'TL'ye kadar değiştiğini kaydetti.

ANTALYA

26 Kasım 2019 Salı

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