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15 yıl sonra, karaciğer nakliyle yaşama tutundu

DHA

ANTALYA'da 15 yıldır karaciğer nakli bekleyen Birol Aksoy (46), kadavradan nakledilen organla yaşama tutundu. Aksoy, nakil sonrası sağlığının iyi olduğunu belirterek, "Bundan sonra ben de gönüllü bağışçı olacağım. Tüm ailemi ve yakınlarımı organ bağışına teşvik edip, herkesi organ bağış gönüllüsü yapacağım" dedi.
Antalya'da yaşayan, 19 yıllık evli ve 2 çocuk babası Birol Aksoy'a, 15 yıl önce siroz teşhisi konuldu. Aksoy'un tedavisini sürdüren doktorlar, 4 yıl önce damarları tıkandığı için ilaç tedavisinin çare olamayacağını ve karaciğer nakli olması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Karaciğer Nakil Bekleme Listesi'ne kaydedilen Birol Aksoy, 8 Ağustos günü beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğerin kendisine nakledilebileceği telefonu üzerine Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birimi´ne geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, kadavradan alınan karaciğeri, yaklaşık 8 saat süren başarılı operasyonla Aksoy'a nakletti.
'TÜM AİLEMİ GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇI YAPACAĞIM'
Karaciğer nakledilen Birol Aksoy, durumunun iyi olduğunu ve sağlığının yerine geleceğine inandığını belirterek şunları söyledi: "Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ilk çağrılmam sonrasında karaciğer nakli oldum. Her gün düzenli yürüyüş yapardım. Muayene olmaya da tempolu yürüyüş yaparak gitmiştim. Yeniden ameliyat öncesi hayatıma döneceğim için sevinçliyim. Bağış yapan aileye minnet borcum var. Yaşamını kaybedenin mekânı cennet olsun. Bundan sonra ben de gönüllü bağışçı olacağım. Tüm ailemi ve yakınlarımı organ bağışına teşvik edip, herkesi organ bağış gönüllüsü yapacağım."
NAKİLLE SİROZ VE DİĞER HASTALIKLARINI YENDİ
Prof. Dr. Bülent Aydınlı, operasyonun çok başarılı geçtiğini, hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu, karaciğer fonksiyonlarının düzeldiğini belirtti. Hasta Aksoy´un kısa süre sonra taburcu edileceğini söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, "Birol Aksoy, karaciğer naklinden önceki süreçte, siroz hastalığı ve buna bağlı çeşitli hastalıklarla mücadele ediyordu. Karaciğer nakliyle hem siroz hem diğer hastalıkların tedavisini yaptık. Bu tip durumlarda en önemli şey karaciğer naklinden hemen sonra başladığımız, ameliyat sonrası ve ömür boyu kullanacağı ilaçlar. Onun dışında aralıklı kontrollerine gidip gelecek. Rutin yaşamına devam etme açısından kontrolleri dışında ek bir problemi, yükü olmayacak" dedi. 

ANTALYA

26 Kasım 2019 Salı

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