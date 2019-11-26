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Akdeniz TTO "4. Bitki Islahı Proje Pazarı" düzenleyecek

İHA

Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi'nin girişimiyle, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan 4. Bitki Islahı Proje Pazarı, 29 Kasım 2019 tarihinde Growtech Tarım Fuarı’nın üçüncü günü Anfaş Expo Center’da yapılacak.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) işbirliği ile gerçekleştirilecek ‘4. Bitki Islahı Proje Pazarı’nda araştırma enstitüleri ve üniversitelerden gelen ıslah projeleri firmalar ile buluşturulacak ve yapılan ikili görüşmeler ile ArGe iş birlikleri için ilk adımların atılmasına katkı sağlayacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve Ziraat Fakültelerinde çalışan araştırmacıların yer alacağı bu etkinliğe katılacak firmaların, ihtiyaçları doğrultusunda bu projeler üzerinden veya yeni projeler kurgulamak üzere, araştırmacılarla işbirliğine girişmeleri bekleniyor.
4. Bitki Islahı Proje Pazarı’na katılan 37 proje Anfaş Expo Center’da sergilenecek ve Jüri Değerlendirme Kurulu tarafından seçilen ilk 3 projeye, sırasıyla 7 bin TL, 5 bin TL ve 3 bin TL para ödülü verilecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Merkezi Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapcı, “Akdeniz’de yapılan tarımsal üretim, ülkemiz için temel ekonomik faaliyet konularından biri olmayı sürdürüyor. Tarımsal üretimde yüksek katma değere erişmenin en önemli yollarından biri de bitki ıslahı. Hem geleneksel hem de yeni bilimsel yöntemlerle yürütülen bitki ıslahı sayesinde artan verim ve çeşitlilik, tarımsal üretim sektörünün sürdürülebilirliğini güvence altına alıyor. Bitki ıslahı alanında ülkemizde son yıllarda yaşanan ümit verici gelişmelerin en iyi gözlemlendiği yerlerden biri olan Antalya. Şimdi de bitki ıslahı alanındaki son gelişmelerin görücüye çıkacağı, proje pazarına ev sahipliği yapıyor” şeklinde konuştu.
Akdeniz Üniversitesi’nin köklü bir Ziraat Fakültesi'ne sahip olduğunu söyleyen Kitapcı, “Akdeniz Üniversitesi'nin teknoloji transfer ofisi Akdeniz TTO olarak, böyle önemli bir etkinliğin organizasyonunu üstlenmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

ANTALYA

26 Kasım 2019 Salı

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