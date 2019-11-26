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Sıcak hava, balığı ve balıkçıları vurdu

DHA

ÜLKE genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması, tezgahtaki balık fiyatlarını olumsuz etkiledi. Antalya'da, hamsinin kilogram fiyatı 15 TL'yi bulurken, yok denecek kadar az sayıda tezgaha çıkan palamutun tanesi 30 TL'den alıcı bekliyor. 

ÜLKE genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması, tezgahtaki balık fiyatlarını olumsuz etkiledi. Antalya'da, hamsinin kilogram fiyatı 15 TL'yi bulurken, yok denecek kadar az sayıda tezgaha çıkan palamutun tanesi 30 TL'den alıcı bekliyor. 
Karadeniz ve Marmara Denizi'nde su sıcaklığının yeterince düşmemesi nedeniyle avlanmakta zorlanan balıkçılar, bu yıl başta hamsi ve palamut olmak üzere çok sayıda balık çeşidinin hem geç hem de az çıktığını söyledi. Antalya'nın en büyük kapalı semt pazarlarından birinde tezgah açan balıkçılar, yüksek hava sıcaklığının tezgahtaki balıkların hem fiyatına hem miktarına olumsuz yansıdığından yakındı.
'HAMSİ GEÇ GELDİ, PALAMUT YOK DENECEK KADAR AZ'
Balık satışı yapan bir firmaya danışmanlık yapan su ürünleri mühendisi Nazif Ay, soğuk suya göre hareket ettiği için özellikle kış aylarında avlanan hamsinin, kasım ayı sonuna gelinmiş olmasına rağmen az miktarda çıktığını anlattı. Nazif Ay, bu nedenle Akdeniz balıklarının tezgahları doldurduğunu söyledi. Hamsi olmayınca onu avlamak için peşinden gelen ve avlanan palamutun da az olduğunu kaydeden Ay, "Hamsinin tezgahlarda fiyatı 15 TL. Vatandaş memnun değil ama az tutulduğu için fiyatı böyle. Aralık ayına girmek üzereyiz ancak hava hala sıcak. Hava soğumayınca deniz de soğumadı ve balık kıyıya gelmedi. Şu an balık tutmak tekneciler için zor. Palamut neredeyse yok denecek kadar az. Hamsi olmayınca onu avlayacak palamut gibi balıklar da az oluyor. Palamutun tanesi 30 TL. Geçen sene 15 TL'ye kadar düşmüştü. İklim ve bilinçsiz av balığı vurdu" diye konuştu.
10 yıldır balıkçılık yapan Ümit Güzel (29) ise tezgahlarda balık fiyatlarının genelde aynı olduğunu, 15 TL'den satıldığını söyledi. Havanın sıcak ve balık avının az olması nedeniyle yarım kilogram ya da taneyle alışveriş yaptıklarını, hamsinin tezgahlara çıkmasını beklediklerini, ancak 15 TL'lik fiyatı nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyleyen Güzel, hem balıkçıların hem de vatandaşların durumdan memnun olmadığını anlattı.
Pazarda balık alan vatandaşlar ise fiyatın yüksek olması nedeniyle şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. 

ANTALYA

26 Kasım 2019 Salı

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