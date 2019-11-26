Alev topuna dönen araçtaki patlamalar korkuttu Seyir halindeyken motorundan duman çıkan ticari araç küle döndü Küle dönen aracın sürücüsü: “Yandı, bitti, kül oldu”

Antalya’da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç cayır cayır yandı. Patlamanın da yaşandığı yangına ilk etapta kimse müdahale edemezken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen aracın sahibi “Araçtan hemen indim itfaiyeyi aradım, gelene kadar yandı bitti kül oldu” dedi.

Olay sabah 09.00’da Muratpaşa ilçesi Antalya Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bora Arat kontrolündeki 06 DP 1690 plakalı hafif ticari aracın motorundan bir anda kokular gelmeye başladı. Kokuyu fark eden sürücü Arat, aracını sağa çekti. Bir anda alevlerin sardığı araç, cayır cayır yanmaya başlarken Arat kendini araçtan dışarı attı. Patlamaların da yaşandığı araca kimse müdahale edemezken, ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, güzergahtan geçen diğer araçların zarar görmemesi için trafiğin güvenli akışını sağlarken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek söndürdü.

Aracın sürücüsü Bora Arat, “Yolda seyir halindeyken bir anda koku gelmeye başladı. Arabayı sağa çekmemle birlikte alev alması bir oldu. İtfaiyeyi beklerken yandı bitti kül oldu” dedi.

Küle dönen araç soğutma çalışmalarının ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

ANTALYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

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