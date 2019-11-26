Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi. Denetimlerde 24 sürücüye 4 bin 57 TL para cezası uygulandı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirmemakas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik denetim faaliyetleri sürüyor. Son olarak AntalyaSerikManavgatAlanya Karayolunda “Havadan Özel Trafik Denetimi” yapıldı.

Helikopter ile yapılan trafik denetimlerinde emniyet kemeri takmayan 17 sürücü, seyir halinde cep telefonu kullanan 6 sürücü ve araç muayenesi olmayan bir sürücü olmak üzere toplam 24 sürücüye 4 bin 57 TL para cezası uygulandı.

ANTALYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

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