Açık Kapı Bürosu Manavgat'ın hizmetinde

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Açık Kapı hizmeti Manavgat Hükümet Konağında başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla Açık Kapı hizmeti yürürlüğe girdi. Antalya'nın Manavgat ilçesi Hükümet Konağı’nda da Açık Kapı hizmeti verilmeye başlandı. Açık Kapı hizmeti ile, vatandaşların güler yüzlü ve ihtiyaçlara odaklanan bir şekilde karşılanması, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, kaymakamlığa bizzat gelen yaşlılar, engelliler, hasta ve düşkünler ile şehit yakınları ve gazilere kaymakamlık içinde ve dışında danışma ve mihmandarlık hizmeti verilmesi, vatandaşın kamu kurumlarını ilgilendiren her türlü talep, istek ve şikayetlerinin elektronik ortamda alınarak hızlı bir şekilde ilgili kurumlara yönlendirilmesi ve diğer başvurulardan (yazılı dilekçe, CİMER vb.) farklı olarak taleplerin 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Açık Kapı Bürosu’nda vatandaşlar başvurularını Kaymakamlık Açık Kapı Bürosu’nda görevli personeller ile yüz yüze görüşerek, www.acikkapi.gov.tr web sitesi üzerinden veya Açık Kapı mobil uygulaması üzerinden bizzat yapabilecekler.

ANTALYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

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