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Arkadaş katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

DHA

ANTALYA'da, tartıştığı arkadaşı Atıf Ergen'i (25) bıçakladıktan sonra baraj göletine atan Emre Kuru (24), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

ANTALYA'da, tartıştığı arkadaşı Atıf Ergen'i (25) bıçakladıktan sonra baraj göletine atan Emre Kuru (24), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.
Olay, 17 Şubat'ta, Kepez ilçesinde meydana geldi. Seydişehir Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 18 Şubat sabahı, SeydişehirAntalya yolunda kontrol yaptıkları sırada plakasız otomobilin sürücüsünü durdurmaya çalıştı. Sürücünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine jandarma ile kovalamaca başladı; ancak ekipler, sürücüyü yakalayamadı. Otomobilin güzergahı üzerinde bulunan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ve Seydişehir Bölge Trafik Amirliği'ne haber verildi. Bunun üzerine ekipler, arama çalışması yaptı. Aramalarda otomobil, Gevrekli Mahallesi'nde terk edilmiş bulundu. Çevrede arama yapan jandarma, otomobilin sürücüsünü de yol altındaki menfezde saklanırken buldu. Yapılan kimlik kontrolünde, sürücünün Emre Kuru olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Emre Kuru, ifadesinde, Antalya'nın Kepez ilçesinde arkadaşı Atıf Ergen'le birlikte onun babasına ait 07 BIG 56 plakalı otomobille Baraj Mahallesi'nde gezdiklerini, bir süre sonra tartışmaya başladıklarını, Ergen'i karın ve sırt bölgesinden bıçakladığını itiraf etti.
İfadenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan aramada, Atıf Ergen'in Kepez Baraj Göleti'nde cansız bedeni bulundu. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan da arandığı öğrenilen Emre Kuru, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Emre Kuru, öldürülen Atıf Ergen'in ailesi, taraf avukatları ile tanıklar katıldı. Cumhuriyet savcısı, maktulü öldürdükten sonra aracını, cep telefonunu, sürücü belgesini ve bir miktar parasını yağmaladığı anlaşılan sanığın 'kasten insan öldürmek' ve 'yağma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.
'OĞLUMU PARASI VE ARABASI İÇİN ÖLDÜRDÜ'
Atıf Ergen'in yakınları, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Baba Mehmet Ali Ergen, "Bu sanık bizim ocağımızı söndürdü. Oğlumu parası ve arabası için öldürdü" dedi.
Sanık avukatı ise olayın tanığı olmadığını, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Sanık Emre Kuru ise ailenin taleplerine diyecek sözü olmadığını belirterek, "Ailenin içi yanmış. Bana en ağır cezayı istemelerine bir şey diyemiyorum. Pişmanım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Emre Kuru'yu, Atıf Ergen'i 'bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme' fiili nedeniyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Takdir indiriminde bulunmayan mahkeme heyeti, sanığa ayrıca 'silahla ve gece vakti yağma' suçundan da 12 yıl hapis cezası verdi.

ANTALYA

26 Kasım 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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