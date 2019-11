Başkan Tütüncü, sıra gecesinde gençlerle buluştu

Gençler için düzenlenen sıra gecesine katılan ve gençlerle halay çeken Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Ay yıldızlı bayrağın altında hepimiz kardeşiz” dedi.

Kepez Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gençlere yönelik sıra gecesi etkinliği düzenlendi. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi’nin spor salonunda düzenlenen programa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yöresel sanatçıların türkülerini dinleyerek, ikram edilen çiğ köfteden tadan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, önce protokol ile ardından öğrencilerle kol kola girerek halay çekti.



"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Gençlerin gönüllerince eğlendiği gecede bir konuşma yapan Başkan Tütüncü, ünlü şair Erdem Bayazıt’ın ‘Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair’ adlı şiiri okudu. Ülkenin pırıl pırıl gençlerinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Tütüncü, güzel ortamları paylaştıkları Özgecan Aslan Gençlik Merkezi’ndeki gençlerle sık sık bir araya geldiklerini belirterek, bu ortamlarda bulunmanın kardeşlik duygusunu güçlendirmek açısından gençler için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.



"Ay yıldızlı bayrağın altındayız"

Halay çekerken Karadenizlilerin, Malatyalıların, Antalyalıların bir arada olmasına işaret eden Başkan Tütüncü, “Çünkü biz ay yıldızlı bayrağın altında hepimiz kardeşiz. Biz doğuluyuz, biz batılıyız, kuzeyliyiz ve güneyliyiz. Biz efeyiz, biz Kürdüz, Türküz, Hititliyiz, Selçukluyuz, Osmanlıyız. Hep birlikte bu güzel ülkenin renkleriyiz. Hayata farklı pencerelerden bakabilir, ayrı kültürlerden geliyor olabiliriz. Ama bu bizim kol kola girmemize, birlikte halay ve horon etmemize engel değildir. Sizlerle bu güzel ülkenin her bir coğrafyasında sevgi ve saygı üreten, her bir noktasında gönül gönle olmayı arzu ediyorum” dedi.

ANTALYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:50

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.