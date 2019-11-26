ASAT’tan alt yapı sonrası hızlı asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, alt yapısını tamamladığı bölgelerde asfalt çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor. ASAT son bir ay içerisinde merkez ve ilçelerde yaklaşık 25 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi.

ASAT Genel Müdürlüğü, bir yandan yeni yatırımların temellerini atarken altyapı çalışmalar ardından deforme olan cadde ve sokakları da ihmal etmiyor. ASAT, tamamlanan altyapı projeleri sonrasında bozulan cadde ve sokakları hızla asfaltlıyor. Yolların bakım ve onarımı büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda içme suyu ve kanalizasyon imalatı yapılan Korkuteli Uzunoluk ve İmrahor mahalleleri, Kumluca Erentepe ve Kasapçayır mahalleleri ile Antalya merkezindeki Ünsal, Fevzi Çakmak, Varsak, Aktoprak, Gazi, Doğuyaka, Güzeloba ve Zümrütova mahallelerinde bozulan yollar kısa sürede asfaltlanarak, halkın hizmetine sunuldu. ASAT son bir ay içerisinde 25 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi.

ANTALYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

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