Döşemealtı Belediyesi personeline kadına şiddetle mücadele eğitim semineri verildi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma günü etkinlikleri kapsamında Döşemealtı Belediye Personeline Kadına Şiddetle mücadele semineri verildi.

Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer kapsamında kadınların hayatları boyunca yaşadıkları fiziki, sözlü ve cinsel şiddet konularında toplumsal farkındalık sağlamak ve bilinçlendirme konuları anlatıldı. Döşemealtı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen seminerde İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri Dr Özlen Gözeten, Dr Fatma Aydemir ve Ebe Necla Koç, belediye personeline kadının yaşamı boyunca karşılaştığı fiziksel ve psikolojik şiddet hakkında bilgi verdi.

Kadına yönelik şiddet konusunda toplumun tüm kesimlerinin katılımının önemine vurgu yapan uzmanlar, “Aile içi ve kadına yönelik şiddetin en büyük nedenlerinden biri kadınerkek fırsat eşitsizliği. Kadınları dezavantajlı durumda bırakan uygulamaların temelinde, kadın ve erkeğe yüklenen farklı kalıp roller ve toplumsal sorumlulukların yattığı bir gerçek. Toplumumuzda kız ve erkek çocuklara alınan oyuncaklar bile farklılık göstermekte. Örneğin kız çocuklarına ütü, mutfak gereçleri, gardırop gibi seçilirken, erkek çocuklarına araba, uçak, iş makinesi tamir seti gibi oyuncaklar alınarak daha o yaşlarda bireylerin toplumda almaları gerektiği roller konusunda yönlendirilme yapılıyor“ diye konuştu.

ANTALYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

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