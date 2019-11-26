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Alanya Kalesi'nde yıkıma neden olmakla suçlanan Avusturyalı ifade verdi

DHA

ALANYA Kalesi'nde tarihi M.Ö.1'inci yüzyıla dayanan surların üzerinde izinsiz yapılar yaptırıp yıkıma neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Avusturyalı Walter Godina, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Godina, tüm onarım çalışmalarının yasal izne tabi olduğunu ve aynı suçlamalarla 26 yıl önce yargılanıp aklandığını, surun yıkılmasının zamanın getirdiği, mimariyle ilgili bir sorun olduğunu savundu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar ise Walter Godina'nın evinin kamulaştırılmasıyla ilgili işlemlerin başladığını söyledi.
Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik surların yaklaşık 6 metrelik bölümü yıkıldı. Tarihi surların yıkılmasının ardından yapılan inceleme, bir skandalı da ortaya çıkardı. Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinin duvarlarıyla bitişik 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yaptığı, surların üzerine beton korkuluk yerleştirdiği, bununla da yetinmeyip evindeki su giderini surun altından delerek dışarı çıkardığı tespit edildi.
RESTORE EDİLECEK
Skandalın ortaya çıkmasının ardından Alanya Müze Müdürlüğü, geçen ay konuyla ilgili ev sahibi Walter Godina hakkında suç duyurusunda bulunarak, Godina'nın yaptığı müdahalelerin kaldırılması ve kazı başkanlığınca devrilen taşların toplanıp surların restorasyonunun yapılmasına karar verdi.
KAMULAŞTIRMA KARARI
Diğer yandan Walter Godina'nın evinin kamulaştırılmasına da karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Kıymet Takdir Komisyonu'nca oluşturulan teknik ekip, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (YİKOB) kaynaklarıyla da kamulaştırmanın yapılması planlanıyor.
'TEBLİGAT ALMADIM'
Avusturyalı Walter Godina, Türkiye'ye döner dönmez eşi Brigitte Godina ile birlikte hakkındaki suçlamalarla ilgili Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.
İfade sonrası açıklama yapan Walter Godina, Alanya Kalesi'nin Ehmedek diye adlandırılan bölgesindeki surların yanında bulunan evlerine yaptırdığı tüm onarım çalışmalarının yasal izne tabi olduğunu ve aynı suçlamalarla 26 yıl önce yargılanıp aklandığını savundu. Evin kamulaştırılacağı bilgisinin de doğru olmadığını vurgulayan Godina, kendisine yasal bir tebligatın da ulaşmadığını aktardı.
'YARGILANDIM VE AKLANDIM'
Kale surlarındaki evi 1985 yılında satın alarak yerleştiğini söyleyen Walter Godina, evdeki tadilat çalışmalarına 1989'da başlandığını belirtti. 1991'de evde yasadışı tadilat yapıldığına ve arsada ekstra çıkmalar olduğuna ilişkin suçlamalar nedeniyle yargılandığını belirten Godina, "1991'de başlayan yargılama ve Yargıtay aşaması 1993'te sona erdi. Ankara'dan bilirkişi olarak 10 kişilik bir ekip geldi. Arkeologdan müze ve bakanlık yetkililerine her görevden uzmanlar bölgede tespit yaptı. O dönemde ağır ceza mahkemesinde yargılanıp aklandım" diye konuştu.
'9 AY ÖNCE MÜZEYİ BİLGİLENDİRDİM'
Tarihi surlarda yaşanan tahribatı ilgili birimlere kendisinin bildirdiğini vurgulayan Godina, şöyle dedi: "Duvar yıkıldıktan sonra restorasyon için bilirkişi heyeti eve girmek istedi. Biz de kabul ettik. Alanya Müze Müdürlüğü, kazı ekibi, belediye yetkilileri tespit ve ecrimisil belirlemek için eve girdi. 9 ay önce müzeyi de, belediyeyi de konuyla ilgili bilgilendirdim. Ama kimse onarım yapmadı. Surun yıkılması zamanın getirdiği, mimariyle ilgili bir sorundu. Hala başlamış bir restorasyon çalışması yok."
'İLGİLİ YERLERE BİLDİRDİK'
Walter Godina'nın avukatı Mehmet Bekar, müvekkilinin haksız suçlandığını savundu. Müze yetkililerinin duvarı tamir etmek yerine Walter Godina hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Bekar, "Tarihi surlarda yaşanan tahribatı, 9 ay önce Alanya Belediyesi, Müze Müdürlüğü, Antalya Valiliği'ne bilgi verdik. Geçen yağıştan dolayı yıkılmışlardı. Tamir etmeleri için yazı yazdık. Ama kimse onarım yapmadı. Müze yetkilileri duvarı tamir etmek yerine Walter Godina hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu mülk sahibi cinayet mi işledi, organize suç çetesinin lideri mi de KOM'da ifade veriyor? Kale surlarının olduğu bölgede 50-60 civarında ev var" diye konuştu. Walter Godina hakkında 1991 yılında dava açıldığını, 1993 yılında sonuçlandığını ve müvekkilinin aklandığını kaydeden Bekar, "Dolayısıyla ortada bir suç yok. Tadilattan dolayı aklandı. Ancak duvarın yıkılmasından dolayı bir soruşturma devam ediyor. Bu yıkımın sorumlusu müvekkilim değil. Yağmurdan dolayı yıkıldı ve biz de ilgili yerlere bildirdik" dedi.
'KAMULAŞTIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, Walter Godina'nın evinin kamulaştırılmasıyla ilgili işlemlerin başladığını ve sürecin devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Eravşar, "Benim korkum, havaların yağışlı olması nedeniyle hem binanın hem de surların geri kalan kısmının da yıkılması. Tabi kamulaştırma yapılmadan müdahalede bulunulamıyor. Surların restorasyonuna ilişkin proje de hazırlandı. Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü'nde proje. Surlar yıkılmadan önceki halinin hem fotoğrafları hem çizimleri elimizde olduğu için hangi taşın nereye ve nasıl konulacağını da biliyoruz. Restorasyon projesinin uygulanmasıyla ilgili süreci de Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü yetkisinde" diye konuştu.

ANTALYA

26 Kasım 2019 Salı

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