Kırcami'de tarihi gün Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 100 metrekarelik alan için inşaata esas çap verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırcami'de tarihi gün Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 100 metrekarelik alan için inşaata esas çap verdi

İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami Planlaması kapsamında inşaata esas ilk çapı, Kırcami Mahallesi sınırları içindeki 13 bin 100 metrekarelik 28283 ada 1 parsel için verdi. Mülk sahibi Mualla Doğan ve ailesine, çap belgesini teslim eden Başkan Uysal, "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Kırcami bölgemiz için 3040 yıldır özlemi çekilen noktaya geldik. Kırcami planlaması aleyhine çalışanlara karşı tehdit veya gözdağı gibi bir düşüncemiz yok sadece, çıkarılmak istenen engellere karşı halkımızla birlikte mücadele etme kararlılığımız var" dedi.

Kırcami'de tarihi gün Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 100 metrekarelik alan için inşaata esas çap verdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami Planlaması kapsamında inşaata esas ilk çapı, Kırcami Mahallesi sınırları içindeki 13 bin 100 metrekarelik 28283 ada 1 parsel için verdi. Mülk sahibi Mualla Doğan ve ailesine, çap belgesini teslim eden Başkan Uysal, “Tarihi bir gün yaşıyoruz. Kırcami bölgemiz için 3040 yıldır özlemi çekilen noktaya geldik. Kırcami planlaması aleyhine çalışanlara karşı tehdit veya gözdağı gibi bir düşüncemiz yok sadece, çıkarılmak istenen engellere karşı halkımızla birlikte mücadele etme kararlılığımız var” dedi.
10 mahalleyi kapsayan ve yaklaşık 30 yıldır beklenen Kırcami Planlamasına ilişkin tarihi bir ilk yaşandı. 1/1000’lik uygulama planı ve parselasyonu tamamlayan Muratpaşa Belediyesi, inşaata esas ilk çapı, mülk sahibine verdi. Kırcami Mahallesi sınırları içindeki 13 bin 100 metrekarelik 28283 ada 1 parselin çapı, mülk sahibi Mualla Doğan ve ailesine, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından verildi. Kırcami Planlaması içindeki, mahallelerin muhtarları da çap verme törenine katıldı. Törene; mülk sahibi Mualla Doğan ve ailesi ile birlikte, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Topçular Mahalle Muhtarı Nazif Alp, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Yeşilova Mahalle Muhtarı Ahmet Akcan, Çağlayan Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, Doğuyaka Mahalle Muhtarı Kemalettin Uluçay, Güzeloluk Mahalle Muhtarı İzzet Ak, Fener Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, Kırcami Mahalle Muhtarı Mehmet Köksal, Mehmetçik Mahalle Muhtarı Adnan Çetin, Tarım Mahalle Muhtarı Murat Kurt, Zümrütova Mahalle Muhtarı Muammer Öztürk katıldı.

"3040 yıldır insanımızın özlemini çektiği bir noktaya geldik"
Sözlerine, "Kırcami İmar Planı’mızda yine tarihi bir gün yaşıyoruz" diyerek başlayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “3040 yıldır insanımızın özlemini çektiği bir noktaya gelmiş durumdayız. Kırcami çok uzun yıllardır şehirleşmiş kent parçalarımızın içinde kamış olmasına rağmen bir türlü o şehirleşmiş kent parçaları ile bütünlüklü bir şekilde planlama imkanı bulamadı. Şu yada bu nedenlerle engellenmişti. Bu engelleme çalışmaları devam etmekte ama bizim bu planı başarma sonuca erdirme mücadelemizde devam etti ve etmekte. Komşularımızla beraber bu mücadeleyi verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kendimizi başarıya mahkum hissediyoruz” şeklinde konuştu.
Mülk sahibi Mualla Doğan ve ailesi ile birlikte muhtarların teşekkür ettiği Uysal, “Kırcami hem kent bütünlüğü, kentleşmenin bütüncül ele alınması açısından, hem de orada ki komşularımızın sosyo psikolojik ruh halleri açısından ivedilikle nitelikli bir şekilde imara açılması gereken bir alan. Şu anda da imara açılmış durumda. Bütün planlarımız tekemmül etmiş durumda. Hiç birinin yürürlüğünde bir engel bulunmamakta. Kentleşmiş bölgenin ve kanalizasyon altyapısının hemen sınırında olan 28283 ada 1 parseldeki 13 bin 100 metrekarelik bir alanın inşaata esas çapını mülk sahibi komşumuza veriyoruz. Umuyorum ki en kısa sürede mülk sahibi komşumuzun mimarı da projeyi tamamlayacak ardından da komşumuz inşaat müracaatında bulunacak. İnşaata da en kısa sürede başlamalarını temenni ediyoruz. Gerekli şartları taşıyan parsellerin inşaata başlamasında hiçbir engel yok" dedi.
Kırcami İmar Planı ile ilgili aleyhe çalışmalar yürüten çok geniş çevreler olduğuna dikkat çeken Uysal, ortaya çıkacak engelleri, Kırcami halkıyla birlikte aşacaklarına inandığını belirterek, "Kırcami İmar Planı aleyhine çalışanların bir kısmı başka bölgelerdeki inşaatlarını satabilmek için bunu yapıyor. Bir kısmı da siyasi nedenle bunu yapıyor. Bir kısmı ise başkaca nedenlerle yapıyorlar. 3040 yıldır bu halk, bunu beklemekte. Kentleşme açısından da son derece gerekli görülmekte. Biz planımızın arkasında sonuna kadar durmaya, mücadelemizi vermeye, ortaya çıkacak engeller ne olursa olsun, onları aşmak için halkımızla beraber mücadele etmeye kararlıyız. Kırcami halkını, 3040 yıldır devam eden bu haksızlıktan kurtarma gayretimize hiç ara vermeyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.

ANTALYA

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü
DTO Antalya Başkanı Çetin: "Öncelik çekek yeri sorunu"
YEREL HABERLER DTO Antalya Başkanı Çetin: "Öncelik çekek yeri ...
ALKÜ’de "Nesiller Mimarı Olarak Öğretmenler" Konferansı
YEREL HABERLER ALKÜ’de "Nesiller Mimarı Olarak Öğretmenler" ...
Başkan Yücel batı muhtarlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yücel batı muhtarlarıyla buluştu
Alanya'da sörf keyfi
YEREL HABERLER Alanya'da sörf keyfi
Alanya Kalesi'nde yıkıma neden olmakla suçlanan Avusturyalı ifade verdi
YEREL HABERLER Alanya Kalesi'nde yıkıma neden olmakla suçlanan ...
Aytemiz Alanyaspor çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor çalışmalara başladı
Erol Bulut: "Ankaragücü maçında doğruları yaparak 3 puan almak istiyoruz" Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Üretiyoruz ama maalesef istediğimiz golü bulamıyoruz"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Ankaragücü maçında doğruları yaparak 3 ...
Kemer'de sel bilançosu kabarıyor
YEREL HABERLER Kemer'de sel bilançosu kabarıyor
Alanya'da sörf keyfi
YEREL HABERLER Alanya'da sörf keyfi
Antalya'da traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Sağlık ekipleri tarlada yaklaşık 1 saat kalp masajı yaptı
YEREL HABERLER Antalya'da traktörün altında kalan yaşlı adam ...
4'üncü çift kol nakli uyandı, sağlık durumu iyi Türkiye’nin 4’üncü çift kol nakli, 2015 yılında elektrik çarpması sonucu çift kolunu kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'e yapıldı AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan: "Elektrik yanığı hastalarında hem dokuların ayrıştırılmasında hem de ameliyatlarda riskler oluyor, ama bizim hastamızda şuan sorun yok" "Operasyon yaklaşık 10 saat sürdü, gayet güzel bir ameliyat oldu" "Sayı hep küçük küçük deriz ama 10 tanede az bir rakam değil şuana kadar yapılan kompozit doku nakli. Şu anda öyle bir sayı ve çeşitlilik yok"
YEREL HABERLER 4'üncü çift kol nakli uyandı, sağlık durumu ...
Eğitim Fakültesinde Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Eğitim Fakültesinde Öğretmenler Günü kutlaması
Dev dalgaları gören Alanya'da sörf keyfi yaptı Kışın dev dalgaları gören tahtasını alıp denize koştu
YEREL HABERLER Dev dalgaları gören Alanya'da sörf keyfi yaptı Kışın ...
4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (4)
YEREL HABERLER 4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (4)
EKPSS adayları Muratpaşa’yla çok iddialı
YEREL HABERLER EKPSS adayları Muratpaşa’yla çok iddialı
Kadına şiddete tiyatro ile "hayır" dediler
YEREL HABERLER Kadına şiddete tiyatro ile "hayır" dediler
Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
ATSO'dan uçak seferi çağrısı
YEREL HABERLER ATSO'dan uçak seferi çağrısı
Diş apsesi sonrası fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede öldü
YEREL HABERLER Diş apsesi sonrası fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede ...
İnşaatta kadına tecavüz eden saldırgan aranıyor
YEREL HABERLER İnşaatta kadına tecavüz eden saldırgan aranıyor
Moskova'daki Türkiye Festivali'ne Golden World Awards’ta ödül Antalya'ya turizm alanında anlamlı ödül Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Moskova’da fuarda yapılan etkinlikte 3 günde 150 bin kişiyi ağırlamak kolay bir iş değil"
YEREL HABERLER Moskova'daki Türkiye Festivali'ne Golden World ...
Şiddetli yağmur ve rüzgar Kemer'de yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Şiddetli yağmur ve rüzgar Kemer'de yaşamı olumsuz ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X