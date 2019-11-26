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ALKÜ’de "Nesiller Mimarı Olarak Öğretmenler" Konferansı

İHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle "Nesiller Mimarı Olarak Öğretmenler" konulu konferans düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle “Nesiller Mimarı Olarak Öğretmenler” konulu konferans düzenlendi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Kırşehir Ahi Evran Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, Genel Sekreter Emre Çalışkan, dekan yardımcıları, meslek yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emine Balcı’nın selamlama konuşmasının ardından Dekan Prof. Dr. Bünyamin Aydın’ın 24 Kasım Öğretmenle Günü’ne binaen yaptığı konuşmasında, “Kıymetli öğretmenlerimizin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleceğimizin mimarları olmaya devam edeceklerine olan inancımla; Anadolu’muzun her köşesinde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklarımızdaki bu aydınlık yüzlerin çoğalması temennisiyle, üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Başta, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başındayken yakın zamanda şehit olan, Öğretmen Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın, Neşe Alten ve ebediyete intikal eden değerli tüm öğretmenlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

"Hür nesiller yetiştirin"
Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri üzerinden seslenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu ise, “Eğitim öğretim alanında Gazi’nin işaret ettiği istikamette yürüyünüz. Eğer siz fikrinizi, vicdanınızı, irfanınızı bir güce teslim ederseniz o zaman şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar üzerinde kurulan Cumhuriyet çok ciddi tehlikeler içerisine girer. 2016 yılında vuku bulan hain darbe girişimi gibi olayların bir daha asla yaşanmaması için Gazi’nin işaret ettiği bu husus mutlak suretle dikkate alınmalıdır” şeklinde konuştu.
Öğretmen adayı öğrencilere yürüdükleri bu yolda karşılaşacakları sıkıntılar karşısında asla pes etmemeleri noktasında tavsiyelerde bulunan Tuğcu, "Şunu asla unutmayınız, bu minvalde sizlerin göstereceği çaba ve öğretmenlik mesleğine vereceğiniz önem, yetiştireceğiniz öğrencilerin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olmalarını sağlayacaktır” sözleriyle son verdi.

"Toplumun her kesimi eğitimde kesişir"
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da, “Nesiller Mimarı Olarak Öğretmenler” konulu konferansta, “Eğitim esasında milletlerin varlıklarını sürdürme eylemleridir. Kendi değerleri ve kültürleriyle var olma mücadelesidir. Kendini aşağılayan bir düşünceyi yüceltecek bir kuvvet bulmak mümkün değildir. Öncelikle bu duygudan sıyrılmamız gerekmektedir. Bütün medeniyetlerin kurucuları da yıkılmasına sebep olanlar da muallimlerdir. Çünkü medeniyeti inşa eden değerler ilim, sanat ve felsefenin oluşturduğu değerler ortamında din ve inançlardır. Toplum bir bütün olarak düşünülürse merkezi eğitim, çekirdeği eğiticilerdir. Toplumun her sektörü eğitim alanında kesişmektedir. Eğitim alanını da anlamlı kılan eğiticiler yani muallimlerdir. Böylece muallimin toplumdaki değeri kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu kadar merkezi bir alanı oluşturan muallimler, milletleri ayağa kaldıracak, onun ruhundaki bilinci ve heyecanı canlandıracak bir mesuliyeti taşıdığı tartışılmaz bir gerçektir. Ruhunu beslediğimiz çocuklarımızın aklını koruyarak düşünür, filozof ve mütefekkir çıkaracak bir yolun başlangıcını yapmak temel hedef olmalıdır” diye konuştu.
Rektör Yardımcısı Tuğcu’nun, Rektör Karakaya’ya “Alaaddin Keykubat Mührü” takdim etmesinin ardından program müzik gösterileri ve oratoryo ile devam etti.

ANTALYA

26 Kasım 2019 Salı

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