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Artık bacası tütmeyen fabrika, şehrin mirasını barındırıyor

DHA

ANTALYA'da 1960 yılında hizmete giren ve 2003 yılında kapatılan `Dokuma Fabrikası´nın bacasından artık duman tütmese de  içinde barındırdığı tarihi ve kültürel mirasla günümüzde yaşatılıyor. Bir zamanlar, 24 saat vardiya ile 1500 kişinin çalıştığı fabrika, 'Dokuma Park' projesi kapsamında kent müzesine dönüştürülüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, proje içinde yer alan Şehitler Müzesi´nin Türkiye´de bir ilk olacağına dikkat çekerek, "Vatanımız için şehit olan büyüklerimizi, ölümsüz kahramanlarımızı anlatan çok özel bir müze olacak" dedi.

ANTALYA'da 1960 yılında hizmete giren ve 2003 yılında kapatılan `Dokuma Fabrikası´nın bacasından artık duman tütmese de  içinde barındırdığı tarihi ve kültürel mirasla günümüzde yaşatılıyor. Bir zamanlar, 24 saat vardiya ile 1500 kişinin çalıştığı fabrika, 'Dokuma Park' projesi kapsamında kent müzesine dönüştürülüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, proje içinde yer alan Şehitler Müzesi´nin Türkiye´de bir ilk olacağına dikkat çekerek, "Vatanımız için şehit olan büyüklerimizi, ölümsüz kahramanlarımızı anlatan çok özel bir müze olacak" dedi.
Antalya´da 1960 yılında hizmete giren ve o yıllarda kent halkına önemli istihdam sağlayan tarihi Dokuma Fabrikası´ndan artık duman yükselmese de içinde barındırdığı tarihi ve kültürel mirasla günümüzde yaşatılıyor. `Dokuma Park´ projesi kapsamında, bir zamanlar fabrika çalışanlarının çocuklarının bulunduğu `kreş binası´ 13 bin oyuncaklı Oyuncak Müzesi´ne, `işçi yemekhane binası´ 4 ayrı salonlu Modern Sanatlar Galerisi´ne, `fabrika binası´ Bilim Merkezi´ne, `idari binası´ Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi´ne, `pamuk depoları´ Nostaljik Araç Müzesi´ne, `müdür lojmanı´ Yeşilçam Müzesi´ne, `memur yemekhanesi´ Emekliler Lokali´ne dönüştürüldü. 250 dönümlük alandaki Açık Hava Müzesi´nde ise Anadolu uygarlıklarından 84 eserin maketi yer alıyor.
Kepez Belediyesi'nce 10 müzeli projelendirilen alanda açılışı yapılacak diğer 5 müzeden ilki olan Türkiye´nin ilk `Şehitler Müzesi, 2020 yılında ziyaretçilerini karşılayacak. Eski Dokuma Fabrikası´nın 20 bin metrekarelik ana binasının içinde yer alacak Şehitler Müzesi´nin yanı sıra aynı binada ayrıca Zeytin Müzesi ile Dokuma Tekstil Müzesi de ziyarete açılacak. Ana binanın arka kısmında yer alan ve zamanında dokuma bölgesinin en büyük `trafosu´ olan bina kütüphane, döneminde `misafirhane´ olarak kullanılan bina butik otel, ana binanın yanında bulunan `ambar´ ise Deniz Müzesi olarak kapılarını açacak.
6 YIL MÜLKİYET SORUNLARINI ÇÖZMEKLE GEÇTİ
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye'nin tek Müzeler Adası Dokuma Park'ın, 11 yıllık çabanın eseri olduğunu söyledi. Başkan Tütüncü, "1960 yılında açılan Dokuma Fabrikası, 2003 yılına kadar hizmet verdi. Kapandıktan sonra biz belediye olarak hukuki problemlerini çözerek araziyi devraldık. Bu alan 11 yıllık bir gayretin eseri. 6 yılı mülkiyet sorunlarını çözmeyle geçti. Çok zaman harcadık" dedi. Araziyi devraldıktan sonra fabrika binalarını mevcut haliyle koruyup güçlendirdiklerini kaydeden Başkan Tütüncü, "Şu anda Modern Sanatlar Galerisi, Oyuncak Müzesi, Yeşilçam Müzesi, Açık Hava Müzesi ve Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi´ni tamamladık. Şehitler Müzesi, Dokuma Tekstil Müzesi, Deniz Müzesi, Nostaljik Araçlar Müzesi ve Zeytin Müzesi´nin de çalışmaları da sürüyor" dedi.
'RANTA KURBAN ETMEDEN HALKA ARMAĞAN ETTİK'
Toplam 250 dönümlük alanla ilgili mülkiyet sorununun çözümünün ardından yoğun tempoyla müzelerin yapımına başladıklarını belirten Başkan Tütüncü, "Ben de son 5 yılda, gece saat 12.00´den 03.00´lere kadar bu çalışmaları haftanın 5 günü bizzat takip ettim. Böylesi bir kolektif çalışmayla, şehirle el ele vererek, gönül birliği yaparak, kapanan bir fabrikayı, devlete ait bir araziyi ranta kurban etmeden halka armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
'KENT MÜZESİ´Nİ YAPMAK BİZE NASİP OLDU'
1995 yılından bu yana Antalya´da herkesin bir kent müzesi yapılması konusuna dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Tütüncü, "Bu hayali gerçekleştirmekse bize nasip oldu. Antalya´nın son 200 yılını birçok hatırayla aktaran bir müze burası. Ama Antalya´da 500-1000 yıl boyunca insanlık tarihi var. Bu tarihin çeşitli evrelerine ilişkin çeşitli hatıraların ve bilgilendirmelerin yapıldığı son derece eğitici özelliği, bir şehir hafızası bu müze" dedi.
MÜZELER, GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ
Müzeciliğin sadece sanatsal anlamda önemli bir uğraş olmadığını söyleyen Başkan Tütüncü, müzelerin aynı zamanda çok önemli eğitim merkezleri olduğunu ifade etti. Geçmişle gelecek arasında köprülerin kurulduğu müzelerin çok önemli mekanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Tütüncü, "İşte müzeciliği zihnimizde böyle tanımlıyoruz. Biz böylesine büyük bir hayali hemşehrilerimize kazandırarak aslında geçmişle gelecek arasında akıp geçen zamanın içerisinde güçlü bir gönül köprüsü kurmayı hedefledik. Bunu da başardık diye düşünüyorum. Bu da bana büyük mutluluk veriyor" diye konuştu.
TÜRKİYE´DE İLK OLACAK
Projesi hazırlanan müzeler içindeki Şehitler Müzesi´nin Türkiye´de bir ilk olacağına dikkat çeken Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle 1. Dünya Savaşı´ndan itibaren Türk tarihinin şehitlerini anlatan, sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde değil bizden olan yerlerde de, mesela Kafkas Cephesi´nde, Azerbaycan´da ve dünyanın değişik coğrafyalarında bu topraklar için, vatanımız için şehit olan büyüklerimizi, ölümsüz kahramanlarımızı anlatan çok özel bir müze olacak. Özellikle son dönemde bölücü terör örgütlerine karşı verilen mücadeleler neticesi şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin hatıralarını da andığımız, 15 Temmuz şehitlerini de unutmadığımız bu özel müze, 2020 yılında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü´nde hizmete açılacak."

ANTALYA

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:08
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