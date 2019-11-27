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Sezon sona erdi, yatlar karaya çekildi

DHA

TÜRKİYE'nin günübirlik yat turizmi merkezlerinden biri olan Antalya'nın Demre ilçesinde yatlar karaya çekilmeye başladı. Yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti Kekova'nın doğal güzelliklerine taşıyan yatların karadaki molası başladı.

TÜRKİYE'nin günübirlik yat turizmi merkezlerinden biri olan Antalya'nın Demre ilçesinde yatlar karaya çekilmeye başladı. Yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti Kekova'nın doğal güzelliklerine taşıyan yatların karadaki molası başladı.
Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki yatlar, turizm sezonunun sona ermesiyle karaya çekilmeye başladı. Demre Yatçılar Kooperatifi'ne ait büyük ölçekli 42 yattan 37´si şu ana kadar karaya çekilirken, kooperatife ait 5 yat da kış nöbetine bırakıldı. Nöbetçi kalan 5 yat, kış boyunca Çayağzı Limanı'na gelen yerli ve yabancı turistleri Kekova'ya taşımaya devam edecek. Bunların yanında bazı mavi yolculuk yatları ve bireysel çalışan küçük ölçekli yatlarla birlikte Çayağzı Limanı'ndan yaklaşık 60 yatın karaya çekilmesi bekleniyor.
KARA YOLCULUĞUNDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER
Yatlar karaya ilginç bir yöntemle çekiliyor. Kooperatife ait iş makinesiyle kızaklar denize indiriliyor. Denizde bekleyen yat hareket ederek kızağın üstüne geliyor. Yat kızağa oturunca motor durduruluyor. Kızağa alınan yat, iş makinesi tarafından sudan çıkarılıyor. Ardından kızak iş makinesine bağlanıyor. İş makinesi kızağı çekerek üstündeki yatla kara yolundan gideceği yere götürüyor. Yatların kara yolculuğunda ilginç görüntüler oluşuyor. Turist gruplarını taşıyan otobüsler ile otomobiller yatların arasından geçiyor. Önce iş makinesi kızağı bırakarak, yatın konacağı alanı düzlüyor. Ardından yatı yerine bırakıyor. Yatlar kızaklara alınarak kara molası başlatılıyor. Çayağzı Limanı yolu boyunca sıralanan yatlar havaların düzeldiği zamanlarda bakıma alınacak, boyası ve verniği yenilenecek, yıpranan ahşap bölümler değiştirilecek.
'İYİ BİR SEZON GEÇİRDİK'
Yatını karaya çekin kaptan Mustafa Kıyak, "Bu yılki turizm sezonunun sonuna geldik. İyi bir sezon geçirdik. Teknelerimizi karaya aldık. Mart ayı sonunda teknelerimizi tekrar boyayıp, vernikleyip, gelin gibi süsleyip tekrar denize indireceğiz" dedi.
'YATLARIMIZI KARAYA ÇEKTİK'
Demre Yatçılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Bayar, "Kooperatif olarak 42 teknemizle, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermekteyiz. Kış mevsiminin başlaması nedeniyle yatlarımızı karaya çektik. Kışın hizmet vermek üzere 5 teknemizi nöbetçi bıraktık. Bu teknelerimizle Batık Şehrin, Kekova'nın, Simena'nın güzelliklerini gelen misafirlerimize tanıtacağız, göstereceğiz" diye konuştu.

ANTALYA

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:16
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  • İKİNDİ 15:27
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