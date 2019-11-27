Başpehlivan Ali Gürbüz kaza geçirdi

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, trafik kazası geçirdi.

Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak mahallesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Başpehlivan Ali Gürbüz'ün kullandığı minibüs, kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan bir otomobil ile çarpıştı. Otomobil aldığı darbenin etkisi ile yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından aracından inen Ali Gürbüz sakin bir şekilde trafik polislerinin gelmesini bekledi. Bu sırada çevredekilerin ilgisiyle karşılaşan Gürbüz, "Hepimize geçmiş olsun "dedi.

Karşılıklı tutanakların tutulmasının ardından sürücüler araçları ile olay yerinden ayrıldı.

ANTALYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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